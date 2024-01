PS Plus Extra/Premium im Januar 2024: Das sind die neuen Gratis-Spiele

Das sind die Zugänge und Abgänge bei PS Plus Extra/Premium im Januar 2024.

Das neue Jahr ist angebrochen und damit auch ein neuer Monat für PS Plus. Sony hat jetzt wieder jede Menge neuer Titel offiziell enthüllt, die ab nächster Woche in den Abo-Service PS Plus Extra und Premium wandern. Alle Zu- und Abgänge findet ihr hier.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra/Premium im Januar 2024

Die neuen Spiele sind diesmal ab dem 16. Januar zum Download oder Streamen (nur mit PS Plus Premium) verfügbar:

Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition

Resident Evil 2

Hardspace: Shipbreaker

LEGO City Undercover

Just Cause 3

Session: Skate Sim

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Vampire: The Masquerade – Swansong

Surviving the Aftermath

Diese Spiele gibt es außerdem ab 16. Januar nur in PS Plus Premium:

Rally Cross

Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace

Street Fighter: 30th Anniversary Collection

Legend of Mana

Secret of Mana

Die komplette Liste mit allen Spielen des Abo-Services findet ihr auch hier:

Denkt auch an die PS Plus Essential-Spiele!

Die PS Plus Essential-Spiele werden stets einige Tage vor Extra und Premium angekündigt und sind für den Januar bereits live gegangen. Diesmal gibt es gleich mehrere richtig gute Titel, darunter A Plague Tale: Requiem. Alle Spiele stellen wir euch hier genauer vor:

Das Highlight im Januar: Resident Evil 2

6:53 Resident Evil 2 - Test-Video zur Horror-Neuauflage: Ein Paradebeispiel von einem Remake

Genre: Shooter

Darum geht's: In der gelungenen Neuauflage des Action-Horror-Klassikers Resident Evil 2 seid ihr wahlweise als Leon S. Kennedy oder Claire Redfield im von Zombies überrannten Raccoon City unterwegs und sollt das tödliche G-Virus aufhalten.

Mehr zum Spiel gibt es im GamePro-Test:

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im Januar 2024

Wie jeden Monat verliert PS Plus aber auch wieder einige Titel. DieseSpiele verlassen den Spielekatalog auf unbestimmte Zeit am 16. Januar:

Back 4 Blood

Devil May Cry 5

It Takes Two

Jett: The Far Shore

Mitsurugi Kamui Hikae

Omno

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition

SnowRunner

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt noch kein Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen sowie Preise, Vorteile und mehr der drei unterschiedlichen Abo-Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Welches PS Plus Extra/Premium-Spiel ist im Januar 2024 euer Favorit?