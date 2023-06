PS Plus Extra/Premium Juni 2023 - Alle Spiele und ihre Download-Größen - und wow, da ist ein echter Klopper dabei

Das sind alle neuen Spiele bei PS Plus Extra und Premium im Juni 2023.

Am 20. Juni 2023 werden die neuen Bonus-Spiele des Monats Juni 2023 für alle Mitglieder von PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. In dieser Übersicht führen wir noch einmal alle Neuzugänge für euch samt dazugehöriger Downloadgrößen für euch auf (via PlayStation Game Size).



Das mit Abstand größte Spiel in diesem Monat ist Far Cry 6. Der Ubisoft-Open World-Shooter verschlingt auf der PS5 101 GB, auf der PS4 sogar 103 GB. Den Gameplay-Trailer zu Far Cry 6 könnt ihr euch übrigens hier ansehen:

2:29 Far Cry 6: Neues Gameplay zeigt Kill-Methoden: Panzer, Flammenwerfer, Sniper und ein Huhn

Alle weiteren Games findet ihr hier in der Liste:

Inscryption

PS4 : 7.321 GB

PS5 : 2.229 GB

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

PS4 : 1.293 GB

PS5 : 1.024 GB

Elex 2

PS4 : 27.946 GB

PS5 : 25.573 GB

Soulstice

PS5 : 21.783 GB

Far Cry 6

PS4 : 103.221 GB

PS5 : 101.790 GB

Killing Floor 2

PS4 : 47.861 GB

Deus Ex: Mankind Divided

PS4 : 40.751 GB

Tacoma

PS4 : 2.406 GB

Rogue Legacy 2

PS4 : ~1.5 GB

PS5 : ~1 GB

The Talos Principle: Deluxe Edition

PS4 : 4.830 GB

Thief

PS4 : 20.130 GB

Carto

PS4 : 3.764 GB

MX vs ATV Legends

PS4 : 35.005 GB

PS5 : 29.855 GB

Redout 2

PS4 : 18.485 GB

PS5 : 17.156 GB

A Hat in Time

PS4 : 11.775 GB

Forager

PS4 : 300.5 MB

Lonely Mountains: Downhill

PS4 : 1.607 GB

The Wild at Heart

PS4 : ~4.5 GB

PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay!

PS4 : 5.380 GB

PS5 : 2.320 GB

My Friend Peppa Pig

PS4 : ~6.5 GB

PS5 : ~1.3 GB

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

PS4 : ~4 GB

PS5 : ~1 GB

Dodgeball Academia

PS4 : ~1 GB

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

PS4 : ~6 GB

Hundred Days: Winemaking Simulator

PS4 : ~3 GB

PS5 : ~1 GB

Welche Spiele gibt es bei PS Plus Essential im Juni 2023?

Folgende drei Spiele für PS4 und PS5 sind seit dem 6. Juni für alle PS Plus-Mitglieder verfügbar, die mindestens Essential abonniert haben:

