PS Plus Extra/Premium im Mai 2025 - Schnappt euch heute die neuen Bonus-Spiele, das ist die ungefähre Uhrzeit der Freischaltung

Heute erscheinen die neuen PlayStation Plus-Spiele des Extra-/Premium-Aufgebots des aktuellen Monats.

Heute Morgen klingelt mal wieder der PlayStation Plus-Wecker und erinnert uns daran, dass wir uns in Kürze auf neuen Spielenachschub freuen dürfen. Wer PS Plus Extra oder Premium abonniert hat, kann sich heute nämlich die frischen Bonus-Titel des Mai 2025-Lineups schnappen.

PS Plus Extra/Premium im Mai 2025 - Wann werden die Spiele freigeschaltet?

Datum der Freischaltung: Heutiger Dienstag, der 20. Mai 2025

Heutiger Dienstag, der 20. Mai 2025 Uhrzeit der Freischaltung: Zwischen 11 und 12 Uhr mittags

Eine genaue Zeit für die Freischaltung ist nicht bekannt. GamePro.de updatet diesen Artikel und lässt euch wissen, sobald ihr euch die Titel mit entsprechendem Abonnement ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt.

PS Plus Extra/Premium im Mai 2025 - Alle neuen Bonus-Titel im Überblick

Alle Spiele, die heute zur Bibliothek von PS Plus Extra hinzugefügt werden:

Sand Land

Soul Hackers 2

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition

Battlefield 5

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy

Granblue Fantasy Versus: Rising

Humankind

Story of Seasons: A Wonderful Life

Gloomhaven Mercenaries Edition

Shooter-Fans dürfen sich dabei insbesondere über Battlefield 5 freuen, das ihr euch im unteren Gameplay-Trailer genauer anschauen könnt:

1:45 Battlefield 5 - Multiplayer-Gameplay von der E3 zeigt Schlacht in Norwegen - Multiplayer-Gameplay von der E3 zeigt Schlacht in Norwegen

Autoplay

Im Premium-Segment sieht's diesen Monat übrigens mau aus. Abonnent*innen dürfen sich im Mai lediglich über einen einzigen Neuzugang freuen:

Battle Engine Aquila

Sonys kostenpflichtiger Abo-Service erntete in diesem Monat generell viel Kritik von der Community, da die Bibliotheken von Extra und Premium mehr Abgänge als Neuzugänge verzeichneten:

Mehr zum Thema Der Mai nimmt uns stets am meisten PS Plus-Spiele weg und auch diesen Monat regt sich die Community wieder gehörig auf von David Molke

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Auf welches Spiel/welche Spiele aus dem aktuellen Extra- und Premium-Lineup freut ihr euch besonders?