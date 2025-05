Der Mai nimmt uns stets am meisten PS Plus-Spiele weg und auch diesen Monat regt sich die Community wieder gehörig auf

GTA 5 verlässt das PS Plus-Angebot – mal wieder. Die Rockstar-Titel bleiben in der Regel nur einige Monate drin.

Das PS Plus-Lineup wird traditionell immer kritisch beäugt und kritisiert, aber diesen Monat sieht es besonders düster für viele Abonnent*innen aus. Das liegt vor allem daran, dass so viele Spiele aus dem Angebot fliegen – zumindest mehr, als neue hinzukommen. Das sorgt bei einigen Spieler*innen für derart großen Unmut, dass sie ihr Abo kündigen wollen.

PS Plus im Mai 2025: Der Service verliert mehr Spiele, als neu hinzukommen

Darum geht's: PS Plus war einst einfach nur eine Möglichkeit, für einen monatlichen Betrag einige Bonus-Spiele abgreifen und dauerhaft behalten zu können. Dann wurde das Abo verpflichtend, um online spielen zu können und mittlerweile gibt es drei PS Plus-Abstufungen mit unterschiedlichen Inhalten.

Insbesondere diejenigen, die PS Plus Extra oder PS Plus Premium abonniert haben, zeigen sich diesen Monat besonders unzufrieden. Der Monat Mai scheint seit Jahren einer der Monate zu sein, in denen Sony am heftigsten aufräumt und die meisten Spiele aus dem Angebot kickt.

Das heißt zum Beispiel im Jahr 2025, dass ihr ab dem 20. Mai als PS Plus Extra-Abonnent keinen Zugriff mehr auf GTA 5, Batman: Arkham Knight und auch nicht auf die PlayStation-Titel Infamous: Second Son, Resistance: Fall of Man und Resistance 2 habt.

Auf Reddit seht ihr eine Übersicht darüber, wie die PS Plus-Abgänge im Mai 2023, 2024 und 2025 aussahen, beziehungsweise aussehen:

Dabei fällt auf, dass es diesen Monat zwar weniger sind als in den letzten Jahren, insgesamt kommen im Mai 2025 aber trotzdem weniger neue Spiele hinzu, als welche verschwinden. Das heißt, dass das Angebot insgesamt schrumpft und der Service somit grundsätzlich etwas an Wert verliert.

PlayStation VR 2-User trifft es ganz besonders hart. The Walking Dead: Saints & Sinners, das hochgelobte Before Your Eyes und weitere VR-Titel verschwinden aus dem Angebot. Das bedeutet, wie es der Reddit-User hottyato85 auf den Punkt bringt, dass mittlerweile nur noch grob die Hälfte der ursprünglich angebotenen VR-Titel im Abo verfügbar sind:

"6 VR-Spiele verschwinden? Das ist ungefähr die Hälfte der Titel im Abo..."

Das hat wohl Konsequenzen: Abonnent*innen wollen PS Plus kündigen

In den Kommentaren unter dem Beitrag melden sich eine ganze Menge Personen zu Wort, die mittlerweile so enttäuscht von dem PS Plus-Angebot sind, dass sie ihr Abo kündigen oder zumindest nicht mehr verlängern wollen.

Auch in den GamePro-Kommentaren bei uns ist die Stimmung im Hinblick auf PS Plus Premium oder Extra äußerst verhalten. Snakelator schreibt:

"Leider wieder kein Grund, upzugraden. Da ist selten etwas dabei, für das sich upgraden lohnen würde."

Auch GamePro-User ps4xonewii zeigt sich von PS Plus Premium "enttäuscht":

"Nur ein Spiel? Sonst gab es immer 2-3 Spiele zur Auswahl und dabei oft auch sehr interessante Klassiker. Hoffentlich wird da für Premium noch etwas nachgereicht und ein Spiel pro Monat wird nicht zum neuen PS Plus Premium Standard."

Wie sieht das bei euch aus? Was haltet ihr vom generellen PS Plus-Lineup in diesem Monat und insbesondere von den Neuzu- und Abgängen im Mai? Denkt ihr womöglich auch darüber nach, euer Abo nicht zu verlängern?