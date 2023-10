PS Plus Extra/Premium im Oktober 2023: Das sind die 16 neuen Gratis-Spiele

Die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Oktober 2023 sind offiziell bekannt.

Schon vor ein paar Tagen gab es einen PS Plus-Leak aus verlässlicher Quelle, der uns einige der kommenden Titel verraten hat. Allerdings kannten wir zum damaligen Zeitpunkt noch nicht die komplette Liste, was sich jetzt aber geändert hat. Denn Sony hat nun ganz offiziell die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele bekannt gegeben, die ihr bald im Abo zocken könnt.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra/Premium im Oktober 2023

Diese neuen Spiele könnt ihr ab dem 17. Oktober mit Extra und Premium runterladen oder streamen:

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Disco Elysium The Final Cut

Gungrave G.O.R.E

Elite Dangerous

Dead Island Definitive Edition

Alien: Isolation

Far: Changing Tides

Outlast 2

Eldest Souls

Röki

Diese Spiele gibt es ab 17. Oktober außerdem mit PS Plus Premium:

Tekken 6

Soulcalibur: Broken Destiny

Ape Escape Academy

IQ Final

Eine Übersicht der kompletten Spiele-Liste im Aboservice haben wir hier für euch:

Denkt auch an die PS Plus Essential-Spiele!

Die PS Plus Essential-Spiele für Oktober 2023 hat Sony bereits vor einigen Tagen bekanntgegeben. Welche Titel ihr euch diesmal für eure Spiele-Bibliothek sichern könnt, lest ihr hier:

Das Highlight im Oktober

Disco Elysium

12:53 Das beste Rollenspiel 2019 - Was macht Disco Elysium so gut?

Genre: Rollenspiel

Darum geht's: Disco Elysium ist ein storyfokussiertes Rollenspiel, in dem wir in die Rolle eines Detectives mit Amnesie schlüpfen und einen Mordfall untersuchen müssen. Die recht simple Prämisse wird aber erst durch die großartigen und oft ziemlich schrägen Dialoge, die Charaktere und die wendungsreiche Story so richtig interessant.

Obwohl es einige klassische RPG-Elemente wie Fertigkeitspunkte oder Ausrüstung gibt, fokussiert sich das Spiel fast komplett auf unsere Untersuchungen und die Story, die sich dadurch entfaltet. Kämpfe gibt es dagegen nicht. Stattdessen erwarten uns jede Menge Dialoge, die in der Final Cut-Version auch fast komplett vertont sind – zwar nur auf englisch, dafür gibt es inzwischen aber auch deutsche Untertitel.

Warum das RPG besonders im Final Cut nochmal richtig gut ist, erklären wir euch im Test ganz genau:

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im Oktober 2023

Diesmal verlassen gleich 16 Spiele den Service am 17. Oktober:

Astebreed

Clouds and Sheep 2

Far Cry 4

Far Cry 5

Gal Gunvolt Burst

Goosebumps: The Game

Inside

Limbo

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

The Crew

The Medium

The Quarry

Torquel

Yakuza 3 (nur Premium)

Yakuza 4 (nur Premium)

Yakuza 5 (nur Premium)

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt noch kein Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Auf welches der PS Plus Extra/Premium-Spiele für Oktober 2023 freut ihr euch am meisten?