PS Plus Extra/Premium im Oktober 2023 ist geleakt: Diese Gratis-Spiele sollen dabei sein

Die PS Plus-Spiele für Oktober sind mal wieder geleakt.

Schon in wenigen Tagen will Sony die neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele für den Oktober offiziell ankündigen. Nun sind die ersten Titel aber bereits geleakt und das aus sehr vertrauter Quelle. Die Chancen stehen also gut, dass sich der Leak bewahrheitet.

Diese PS Plus Extra/Premium-Spiele sind im Oktober 2023 laut Leak dabei

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Disco Elysium The Final Cut

Gungrave G.O.R.E

Elite Dangerous

Dead Island Definitive Edition

Alien Isolation

Far Changing Tides

Woher stammt dieser Leak? Das Gerücht kommt erneut von User billbil-kun via der französischen Deal-Seite Dealabs. Bereits in der Vergangenheit wurden die PS Plus-Spiele von diesem Leaker mehrfach richtig vorausgesagt. Die Chancen stehen also auch diesmal gut, dass der Leak stimmt. Wie immer solltet ihr die Infos aber natürlich mit Vorsicht genießen, bis es eine offizielle Bestätigung von Sony gibt.

Außerdem handelt es sich dabei höchstwahrscheinlich noch nicht um die komplette Liste an Spielen, die Premium-Titel etwa fehlen hier noch.

Wann genau die restlichen PS Plus Extra/Premium-Spiele offiziell von Sony angekündigt werden, lest ihr hier:

Mehr zum Thema PS Plus Extra/Premium-Spiele für Oktober 2023 im Anmarsch - Das sind Datum und Uhrzeit von Annika Bavendiek

Die PS Plus Essential-Spiele für Oktober sind dagegen bereits offiziell bestätigt. Hier stellen wir euch alle drei Titel genauer vor:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Oktober 2023: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele von Eleen Reinke

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Und falls ihr gar kein aktives PlayStation Plus-Abo besitzt, euch aber für die Bonus-Spiele interessiert: Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was haltet ihr von den geleakten Spielen und welche Titel würdet ihr euch im Oktober noch wünschen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!