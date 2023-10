PS Plus Extra/Premium-Spiele für Oktober 2023 im Anmarsch - Das sind Datum und Uhrzeit

Wie jeden Monat gibt es nicht nur neue PS Plus Essential-Spiele, auch der Katalog für Abonnent*innen von PS Plus Extra und Premium wird frisch gehalten. Während immer wieder Spiele den Service verlassen, kommen neue dafür hinzu. Welches es im Oktober 2023 sein werden, erfahren wir schon bald.

PS Plus Extra/Premium im Oktober 2023: Datum und Uhrzeit der Ankündigung und Freischaltung

Ankündigung:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 11. Oktober 2023

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Freischaltung der Spiele:

voraussichtlicher Termin: Dienstag, den 17. Oktober 2023

voraussichtliche Uhrzeit: um die Mittagszeit herum

Woher kommen diese Angaben? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra/Premium-Spiele am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung erfolgt dann am Mittwoch davor. Somit ergeben sich diesmal der 11. Oktober für die Ankündigung und der 17. Oktober für die Freischaltung.

Alle Infos auf GamePro.de: GamePro wird euch wie immer pünktlich über die neuen PS Plus-Titel informieren, sobald Sony diese bekanntgegeben hat.

Gibt es schon einen Leak zu den PS Plus-Spielen?

Im September wurden die Spiele für PS Plus Extra und Premium frühzeitig geleakt. Bislang ist das für den Oktober 2023 nicht der Fall. Allerdings gibt es einen kleinen Hinweis darauf, dass The Last of Us Part 2 in irgendeiner Form bald Teil von PS Plus Premium wird. Dabei könnt es sich demnach aber auch nur um eine Trial-Version handeln, die ihr wenige Stunden austesten könnt. Außerdem wäre es auch möglich, dass es erst im November soweit ist.

Welche Spiele im Oktober 2023 PS Plus Extra/Premium verlassen ist dagegen schon sicher:

Die PS Plus Essential-Spiele im Oktober 2023 könnt ihr euch bereits sichern

Die neuen Spiele für PS Plus Essential, die sich alle mit einem der drei Abo-Stufen sichern können, sind schon seit einigen Tagen verfügbar. Mit dabei ist The Callisto Protocol, ein richtig schickes Horror-Game:

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt. Welche PlayStation Plus-Games für Extra und Premium wünscht ihr euch in diesem Monat?