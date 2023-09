PS Plus September 2023: Alle neuen Spiele für Extra/Premium und ihre Downloadgrößen

Hier sind alle neuen PS Plus-Games für Extra und Premium im September 2023 und ihre Downloadgrößen.

In wenigen Tagen werden die neuen Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium im September 2023 veröffentlicht. Hier führen wir euch noch einmal alle neuen Bonus-Games und ihre Downloadgrößen (via PlayStation Game Size) auf, sodass ihr jetzt schon einmal schauen könnt, ob ihr gegebenenfalls Platz auf eurer Festplatte/SSD freiräumen müsst .

Ab wann sind die neuen PS Plus-Games für Extra/Premium verfügbar?

Die neuen September 2023-Titel für Extra/Premium könnt ihr ab Dienstag, den 19. September 2023 aus dem PS Store herunterladen.

Neu bei PlayStation Plus Extra

Star Ocean The Divine Force

PS4 : 37.995 GB

PS5 : 63.822 GB

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

PS4 : 17.436 GB

PS5 : 14.931 GB

Unpacking

PS4 : 771 MB

PS5 : 495 MB

Planet Coaster: Console Edition

PS4 : 18.471 GB

PS5 : 12.088 GB

Cloudpunk

PS4 : 10.007 GB

PS5 : 4.044 GB

Call of the Sea

PS4 : 11.258 GB

PS5 : 4.742 GB

Tails Noir

PS4 : rund 3.100 GB

PS5 : 2.178 GB

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls

PS4 : rund 2.400 GB

PS5 : rund 2.300 GB

This War of Mine: Final Cut

PS5 : 2.645 GB

NieR Replicant

PS4 : 27.016 GB

13 Sentinels: Aegis Rim

PS4 : 4.905 GB

Sid Meier’s Civilization VI

PS4 : 11.268 GB

Odin Sphere Leifthrasir

PS4 : 4.601 GB

Contra: Rogue Corps

PS4 : rund 11.600 GB

West of Dead

PS4 : 1.204 GB

Star Ocean: Integrity and Faithlessness

PS4 : rund 27.600 GB

Neu bei PlayStation Plus Premium

Star Ocean First Departure R

PS4 : rund 4.200 GB

Star Ocean: Till the End of Time

PS4 : rund 7.900 GB

Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster

PS4 : rund 40.800 GB

Dragon’s Crown Pro

PS4 : 6.184 GB

Essential, Extra und Premium - Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen und und erklären die Vorteile/Nachteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Wichtiger Hinweis: Sony hat seit Anfang September 2023 die Preise des PlayStation Plus-Service erhöht (betrifft alle Abo-Stufen). Alle wichtigen Informationen dazu sowie alle neuen Preise findet ihr in der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

