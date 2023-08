PS Plus im September 2023: Die ersten beiden Extra/Premium-Spiele könnten bereits geleakt sein

Gerade erst sind die neuen PS Plus Extra und Premium-Titel für den August zur Spielebibliothek hinzugestoßen, da gibt es schon den ersten möglichen Leak für den September. Demnach kennen wir vielleicht bereits zwei der Premium-Spiele, die uns erwarten.

Diese PSP- und PS3-Spiele könnten dabei sein

Die Info stammt diesmal vom taiwanesischen Rating Board, das zwei Titeln vor Kurzem eine Einstufung für PS4 und PS5 verpasst hat – für Spiele, die ursprünglich für PSP und PS3 erschienen sind, ein eher ungewöhnliches Vorgehen.

Bei den beiden Titeln handelt es sich um zwei echte Kampfspiel-Klassiker:

Gut möglich also, dass die beiden Spiele schon sehr bald zum Abo-Service dazu stoßen. Der September erscheint hier zumindest naheliegend, auch wenn er nicht sicher ist – dann allerdings nur im teuersten Modell PS Plus Premium, da es sich hier um Klassiker-Titel handelt.

Wie wahrscheinlich ist das? Bislang handelt es sich dabei natürlich nur um die Einstufung und keine offizielle Bestätigung. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, das Spiele durch Rating Boards und Datenbanken geleakt werden.

So zuletzt auch für den PS1-Titel Herc's Adventures. Der tauchte einige Wochen, bevor er zu PS Plus Premium wanderte, bereits in der Datenbank des PlayStation Stores für PS4 und PS5 auf.

Würdet ihr euch über Tekken und SoulCalibur freuen oder gibt es noch andere Klassiker, die euch bei PS Plus Premium fehlen?