PS Plus Extra/Premium im August 2023: Das sind die 17 neuen Gratis-Spiele

Mit Sea of Stars kommt mal wieder ein RPG direkt zum Release in den Service.

Die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele für den August 2023 stehen an. Sony hat die neuen Spiele jetzt offiziell bekanntgegeben, die in knapp einer Woche in die Klassiker- und Spielebibliothek wandern. Hier sind alle Zu- und Abgänge im August.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra/Premium im Aguust 2023

Diese neuen Spiele könnt ihr ab dem 15. August mit Extra und Premium runterladen oder streamen:

Moving Out 2

Destiny 2: The Witch Queen

Lost Judgement

Destroy All Humans 2 Reprobed

Two Point Hospital: Jumbo Edition

Source of Madness

Cursed to Golf

Dreams

PJ Masks: Heroes of the Night

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures

Spellforce 3 Reforced

Midnight Fight Express

Diese Spiele sind außerdem bei PS Plus dabei:

Sea of Stars (ab 29. August)

Lawn Mowing Simulator (ab 28. August)

Diese Spiele gibt es ab 15. August außerdem mit PS Plus Premium:

MediEvil: Resurrection

Ape Escape: On the Loose

Pursuit Force: Extreme Justice

Eine Übersicht der kompletten Spiele-Liste im Aboservice haben wir hier für euch:

Mehr zum Thema PS Plus Premium Spiele-Liste: Alle Games des Abo-Modells von Dennis Michel

Das Highlight im August

Sea of Stars

1:38 Sea of Stars - Das Fantasy-RPG kommt jetzt auch auf PS4 und PS5

Genre : RPG

: RPG Release: 29. August 2023

Darum geht's: Sea of Stars ist ein rundenbasiertes RPG, das von den Klassikern des Genres inspiriert ist und direkt zum Release bei PS Plus landet. Es erzählt die Geschichte von zwei "Kindern der Sonnenwende", die die Mächte der Sonne und des Mondes gemeinsam kombinieren müssen, um ein großes Übel zu besiegen.

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im August 2023

Diesen Monat gibt es 10 Abgänge, die den Service am 15. August verlassen:

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Borderlands 3

Nidhogg

DCL- The Game

Grip

The Crew 2

8-Bit Armies

Carmageddon: Max Damage

Denkt auch an die PS Plus Essential-Spiele!

Auch die PS Plus Essential-Spiele für den August könnt ihr euch bereits sichern. Hier stellen wir euch alle Titel vor:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im August 2023: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele von Eleen Reinke

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt noch kein Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Auf welches der PS Plus Extra/Premium-Spiele für August 2023 freut ihr euch am meisten? Fehlen euch noch Titel im Abo?