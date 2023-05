Das PS Plus Extra/Premium-Lineup für Mai hat sich erneut geändert.

Was ist denn da bei Sony los? Erst vor wenigen Tagen wurde das offizielle Lineup für die PS Plus Extra- und Premium-Spiele im Mai bekanntgegeben. Am nächsten Tag folgte dann aber die Ernüchterung, Sony strich nämlich klammheimlich einen der 23 angekündigten Titel: Story of Seasons: Friends of Mineral Town.

Inzwischen ist das Spiel wieder beim Lineup auf dem PlayStation-Blog aufgetaucht – aber dafür wurde jetzt ein ganz anderes Spiel entfernt.

PS Plus Extra/Premium-Lineup für Mai hat sich schon wieder verändert

Die Farming Sim Friends of Mineral Town bekommen wir nun also doch, wenn die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele am 16. Mai live gehen. Dafür müssen wir auf einen anderen Titel verzichten, der laut dem Blogeintrag jetzt nur in Asian verfügbar sein wird.

Die Rede ist vom Rhythmus-Spiel Soundfall. Der Dungeon-Crawler kombiniert actiongeladenes Shooter-Gameplay mit Musik. Je mehr ihr euch beim Spielen nach dem Takt und Rhythmus der Musik richtet, desto mächtiger werdet ihr. Dabei lässt sich Soundfall sowohl alleine als auch mit bis zu vier Spieler*innen zocken.

Wer sich also schon darauf gefreut hatte, den Titel bald gemeinsam in PS Plus zu spielen, muss sich auf eine Enttäuschung gefasst machen.

0:54 Soundfall - Schlagt euch im Beat durch das Action-Spiel, das heute erscheint

Friends of Mineral Town ohne Erweiterung? Eine Änderung scheint es bei Story of Seasons: Friends of Mineral Town aber trotzdem zu geben. Ursprünglich hatte Sony angekündigt, dass ihr den Expansion Pass zum Spiel nur dazu bekommt, wenn ihr es downloadet, nicht aber, wenn ihr es streamt. Dazu findet sich im Blogeintrag aber mittlerweile keine Erwähnung mehr. Ob wir die Erweiterung also bekommen oder nicht, müssen wir abwarten.

Welche Spiele ihr nun tatsächlich im Mai mit PS Plus Essential, Extra und Premium bekommt, haben wir euch hier zusammengefasst:

Nicht das erste gestrichene PS Plus-Spiel

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Sony ein Spiel für PS Plus ankündigt und es dann wieder streicht. Bereits im Januar sollte eigentlich Sayonara Wild Hearts im Aboservice landen, wurde dann aber wieder entfernt, bevor die Spiele live gegangen sind. Damals stand im Blogeintrag noch der Verweis, dass das Spiel fälschlicherweise angekündigt wurde.

Was haltet ihr davon, wollt ihr lieber Story of Seasons: Friends of Mineral Town oder Soundfall haben?