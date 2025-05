Oblivion-Fan entdeckt im Remaster erstmals einen Charakter, den er im Original-Spiel seit 12 Jahren übersieht

In Oblivion streifen Orks manchmal in Höhlen und Co. herum und erleben ihre eigenen Abenteuer.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ist seit seinem urplötzlichen Release am 22. April 2025 mittlerweile seit ungefähr einem Monat draußen – mehr als genug Zeit also, um die Provinz Cyrodiil (erneut) zu erkunden.



Weil das Spiel sowohl heute als auch bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2006 viele Inhalte besitzt, werden die wenigsten Neueinsteiger*innen in der kurzen Zeitspanne alles gesehen haben. Schließlich gibt es Inhalte, die selbst alteingesessene Fans erst nach vielen Jahren entdecken.

Oblivion-Fan trifft erstmals NPC-Abenteurer

Ein solches Beispiel ist der sogenannte NPC-Abenteurer, den der Redditor Moist_Car_994 das erste Mal im Remaster zu Gesicht bekommt – obwohl er oder sie das Original-Spiel jährlich seit 2013 zockt. Im unten verlinkten Beitrag könnt ihr selbst sehen, wie der User dem NPC-Abenteurer das erste Mal begegnet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wer oder was sind NPC-Abenteurer?

Die NPC-Abenteurer – auch einfach “Abenteurer“ genannt – sind Orks, die in Dungeons herumstreifen. Ihr findet sie in Ruinen, Festungen und Höhlen. Dort befinden sie sich auf der Suche nach Schätzen im Auftrag des Orkhäuptlings Gortwog, um der orkischen Provinz Orsinium zu Ruhm und Reichtum zu verhelfen.

Die Abenteurer sind euch nicht feindlich gesinnt und greifen euch in der Regel auch nicht an, was der freundliche Geselle im Video des Reddit-Beitrags beweist. Sie können aber auf andere Art und Weise nervig werden, weil sie auf der Suche nach Schätzen diese entsprechend in den Dungeons looten. Wenn ihr die Schätze für euch beanspruchen wollt, müsst ihr sie trotzdem bekämpfen.

Deswegen können wir gut die Taten des Users nachvollziehen: Moist_Car_994 schreibt in einem späteren Kommentar, dass er oder sie den Ork-Abenteurer wenige Sekunden nach Ende des Videos mit einem fetten Hammer-Schlag besiegt hat.

15:29 Oblivion Remastered angespielt: Was ist neu und wo gibt es noch Probleme?

Autoplay

Klassifizierungen und Fundorte

Insgesamt gibt es sechs unterschiedliche Abenteurer-Typen im Spiel, die entweder der Krieger-, Kampfmagier- oder der Schwertmagier-Klasse angehören. Wenn ihr einen Abenteurer findet, wird er zwei Stufen unter euch sein. Dementsprechend besitzt er je nach Level bestimmte Ausrüstung, die von Fell bis hin zu orkischer Qualität reicht.

Mit einer Chance von 25 Prozent findet ihr an diesen Stellen einen Ork-Abenteurer:

Dzonot-Höhle

Talwinque

Mit einer Chance von 10 Prozent findet ihr an diesen Stellen einen Ork-Abenteurer:

Pfeilhöhle

Doomed Mine

Festung Schwarzstiefel

Festung Chalman

Festung Doppelkreuz

Festung Nomore

Festung Urasek

Grayrock Cave

Hrotanda Vale

Kindred Cave

Kingscrest Cavern

Niryastare

Nornal

Rielle

Mit dieser späten Entdeckung der Ork-Abenteurer ist Oblivion-Veteran*in Moist_Car_994 übrigens nicht allein: Wir entdecken mehrere Kommentare, die über die Ork-Abenteurer nicht Bescheid wussten.

Gleichzeitig finden wir aber auch Kommentare wie den des Users Spaghetti_Joe9, der mit der Hilfe eines Ork-Abenteurers eine gesamte Ruine von Magier*innen befreit hat. Seitdem seien die beiden verbrüdert.

Habt ihr bereits von den Ork-Abenteurern aus Oblivion gewusst?