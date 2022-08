PS Plus Extra: Slime Rancher solltet ihr euch wirklich nicht entgehen lassen

Ihr habt PS Plus Extra, aber wisst nicht, was ihr spielen sollt? Kein Problem, wir helfen und sagen es euch: Slime Rancher! Das sollt ihr spielen. Es ist im Abo enthalten und eignet sich perfekt, um ein wenig abzuschalten und der stressigen Welt dort draußen zu entfliehen. Darüber hinaus macht es auch einfach verdammt viel Spaß und ist zusätzlich noch extrem niedlich anzuschauen. Also los, ladet es herunter – oder lest weiter unten, warum wir es euch ans Herz legen.

Darum legen wir euch Slime Rancher ans Herz

PS Plus Extra steckt voller Spiele, die allesamt gespielt werden wollen. Die Auswahl an PS4-Titeln allein fällt schon so umfangreich aus, dass es wohl vielen Abonnent*innen so gehen dürfte wie Kollegin Eleen. Die ist mit dem verlockenden Überangebot schlicht überfordert und verfällt in eine Art Schockstarre, die ihr vielleicht auch von Netflix oder dem Game Pass kennt:

Empfehlung gefällig? Wenn es euch genauso geht, dann können wir euch nur ans Herz legen, Slime Rancher auszuprobieren. Zumindest könnt ihr mit dem Download und ein paar Probe-Ründchen nichts verkehrt machen.

Darum geht's: Nun, der Titel hält, was er verspricht. Ihr betreibt in Slime Rancher eine Farm, auf der ihr vor allem Schleime züchtet. Die müssen gehegt und gepflegt werden, was ihr unter anderem mit einer Art SciFi-Staubsauger macht. Das klingt zwar seltsam, entfaltet aber innerhalb kürzester Zeit eine ziemliche Faszination. Davon könnt ihr euch hier einen Eindruck verschaffen:

Wenn ihr Titel wie Animal Crossing oder Stardew Valley mögt, dürfte auch Slime Rancher etwas für euch sein. Der Titel kommt mit einem angenehmen SciFi-Einschlag und vor allem jeder Menge niedlicher Schleime. Der einzige Nachteil: Slime Rancher macht ziemlich süchtig. Zumindest, wenn es euch wie mir und vielen anderen geht. Dann besteht die ernsthafte Gefahr, dass ihr dem genial-spaßigen wie simplen Gameplay-Loop komplett verfallt und kein Ende mehr findet. Was natürlich nichts Schlechtes sein muss, vorausgesetzt, ihr müsst nicht arbeiten oder so.

Auch im PS Store: Habt ihr kein PS Plus-Extra, müsst ihr zwar für Slime Rancher zahlen, aber zumindest ist das Spiel gerade im PS Store im Angebot. Noch bis zum 1. September kriegt ihr es immerhin für 4,99€.

Noch mehr gute Neuigkeiten: Es dauert nicht mehr lange, dann soll auch der zweite Teil erscheinen. Zumindest wurde Slime Rancher 2 für den 22. September angekündigt. Dann startet das Sequel zunächst in den Early Access und soll auf dem PC und auf der Xbox Series S/X verfügbar sein.

Wie findet ihr Slime Rancher? Habt ihr sonstige Empfehlungen aus dem PS Plus Extra-Angebot?