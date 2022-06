PS Plus Extra: Praktische Spieleliste zeigt euch die besten und schlechtesten Bonus-Games des Service

Sonys PS Plus teilt sich ab morgen in PS Plus Essential, PS Plus Extra und PS Plus Premium auf Ab PS Plus Extra erhaltet ihr Zugriff auf eine ganze Menge an PS4-Spielen, die ihr ohne Zusatzkosten spielen könnt. Dazu zählen einige echte Hochkaräter wie Celeste, Hollow Knight, Bloodborne, Red Dead Redemption 2 oder God of War oder Horizon Zero Dawn.



Insgesamt sind es beispielsweise 10 Spiele, die bei OpenCritic eine Durchschnittswertung von über 90 aufweisen können. Diese Liste hier bietet einen grandios praktischen Überblick aller Titel mit Wertung, Genre, Plattform und mehr.

PS Plus Extra: Liste sortiert Spielekatalog nach OpenCritic-Bewertungen.

Darum geht's genau: Sony ändert einiges am PS Plus-Abo. Das kommt ab morgen in drei Abstufungen und bietet zum Beispiel mehrere Hundert PS4- und PS5-Titel, wenn ihr PS Plus Extra oder Premium abonniert. Die normalen monatlichen Bonus-Titel erhaltet ihr auch mit Essential, Premium bietet auch noch PS1-, PS2- und PS3-Spiele.

Liste sortiert Spiele: Da fällt es womöglich schwer, den Überblick zu behalten, wobei eine neue, selbst gemachte Liste helfen kann. Redditor anchuto hat sämtliche PS Plus Extra-Spiele in einem Spreadsheet organisiert. Dabei orientiert er sich an den durchschnittlichen Werten, die die einzelnen Spiele bei der Review-Aggregatorseite OpenCritic erreicht haben. Das kann natürlich immer nur ein grober Richtwert sein, aber durchaus als Orientierungshilfe dienen.

Zu den besten Titeln gehören demnach unter anderem:

God of War - 95 auf Open Critic

Red Dead Redemption 2 - 95 auf Open Critic

Celeste - 93 auf Open Critic

Und zu den schlechtesten zählen unter anderem:

Cartoon Network: Battle Crashers - 29 auf Open Critic

Fluster Cluck - 35 auf Open Critic

Left Alive: Day One Edition - 37 auf Open Critic

Hier findet ihr die Liste als Google-Tabelle, das hier ist der Reddit-Beitrag dazu:

So funktioniert die Liste: Alle Spiele sind nach der Wertung sortiert. Dementsprechend sind die Titel am höchsten eingeordnet, die die meisten besten Reviews ergattern konnten. Je weiter es nach unten geht, desto niedriger die Wertungen. Zusätzlich zeigt eine Spalte die Plattform an, eine andere das Genre. Rot markierte Spiele haben ein Datum, wann sie aus dem Abo-Katalog verschwinden. Die X-Markierungen sind eine persönliche Erinnerung, welche Spiele bereits gespielt wurden.

Wer sich von den vielen Titeln also vielleicht etwas überwältigt fühlt und nicht weiß, wo angefangen werden sollte, kann einfach diese Liste abarbeiten. Probiert die oberen Titel einfach aus und seht, ob sie auch auch Spaß machen. Ich persönlich würde fürs Erste auf jeden Fall Celeste, Hollow Knight, Control, XCOM 2, Frostpunk und Outer Wilds empfehlen, falls ihr sie noch nicht kennen solltet.

Wie findet ihr die Liste? Welches Spiel wollt ihr als erstes ausprobieren?