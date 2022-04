PS Plus: Startschuss des neuen Abo-Services ist endlich bekannt

Sony hat ein Update zum Start des neuen PlayStation Plus-Services geliefert. Bisher war nur bekannt, dass wir hierzulande mit einem Zeitraum irgendwann Ende Juni rechnen können, jetzt haben wir aber auch endlich das konkrete Datum.

Wann startet das neue PS Plus? In Deutschland ist das neue PS Plus ab 22. Juni 2022 verfügbar.

PS Plus Line-up womöglich erst in ein paar Wochen

Die Info stammt von einem Update des PlayStation Blogs, in dem die verschiedenen Startzeiträume für das neue PS Plus aufgeführt werden. Der Beginn soll nämlich nicht weltweit gleichzeitig, sondern gestaffelt stattfinden. Knapp einen Monat bevor wir in den Genuss des neuen Abo-Services kommen können, startet er nämlich schon in einigen asiatischen Ländern, nämlich ab dem 23. Mai 2022. Es folgen Japan mit dem 1. Juni und America mit dem 13. Juni, ehe schließlich Europa am 22. Juni dran ist.

Auffällig ist, dass in dem Blogeintrag zwar endlich ein Starttermin genannt wird, es aber noch immer keine Infos zum Line-up des Spielekatalogs gibt, der in PS Plus Extra und PS Plus Premium enthalten sein soll. Zwar gibt es bereits Gerüchte zu einigen PS1-Klassikern, die zum Start im Service enthalten sein könnten, eine offizielle Auflistung fehlt aber weiterhin.

Gut möglich natürlich, dass die Bibliothek aus über 740 Spielen erst mit dem Start des Abo-Services gezeigt wird. Immerhin müssen wir uns dann nicht zu lange gedulden und können uns das Line-up spätestens zum Start in den asiatischen Ländern anschauen, bevor wir über unser eigenes Abo entscheiden.

Wenn ihr noch unentschieden seid, welche Abo-Variante für euch die richtige sein könnte, haben wir hier nochmal also Optionen und ihre Inhalte aufgeführt:

PS Plus im Mai

Bis der neue Service aber an den Start geht, läuft PS Plus bei uns ganz normal weiter. Und das heißt natürlich auch, dass die neuen Spiele des Monats Mai bald angekündigt werden. Wann es soweit ist und wann die Spiele live gehen, erfahrt ihr hier. Wollt ihr euch noch die Spiele für April schnappen, bevor sie weg sind, haben wir euch die Titel ebenfalls in einem separaten Artikel vorgestellt.

Wie sieht es bei euch aus, behaltet ihr eure bisherige PS Plus-Mitgliedschaft bei, wollt ihr upgraden oder wartet ihr doch lieber ab, bis alle Infos da sind?