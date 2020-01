Gar nicht mehr lange hin, dann enthüllt Sony die PS4-Spiele, die sich PlayStation Plus-Mitglieder im Februar 2020 ohne weitere Zusatzkosten herunterladen können. Wie gewohnt teilen User des PS Plus-Subreddits vor der Enthüllung ihre Wünsche und Vermutungen für die Games des neuen Lineups.

Natürlich seid auch ihr gefragt: Welche Spiele sollen eurer Meinung nach Teil des PS Plus-Aufgebots werden?

Diese PlayStation Plus-Spiele wünschen sich die User

Nr. 1-Wunsch-Kandidat: Doom (2016)

Der aktuell wohl am meisten genannte Spiel im PS Plus-Subreddit ist das Doom-Reboot aus dem Jahr 2016.

Die Vermutung, dass der Shooter Teil des nächsten Lineups werden könnte, kommt nicht von ungefähr. Schließlich erscheint (voraussichtlich) im März 2020 der Nachfolger Doom: Eternal, der Kollege Hannes Rossow beim Anspielen sehr begeistert hat.

Darum geht's: In Doom schießen wir uns als Marine durch eine UAC-Forschungsstation auf dem Mars und schroten zahllose typische Seriendämonen wie Revenants, Hellknights und Mancubi zurück in die Hölle. Dabei schwingen wir das übliche Arsenal: Schrotflinte, Chain Gun, Plasmagewehr und BFG.

Weitere Wünsche & Vermutungen der Community:

Dishonored 2 - Das atmosphärische Stealth-Abenteuer von Arkane Studios

The Order 1886 - Ready at Dawns filmisches Action-Adventure aus dem Jahr 2015 ist wohl einer der am häufigsten geäußerten PS Plus-Wünsche der letzten Monate

Sleeping Dogs - Das "GTA in Hongkong" erschien ursprünglich für die Last-Gen, ist mittlerweile aber unter anderem für PS4 erhältlich

Welche Spiele sich GamePro-User im Januar wünschten

Wie jeden Monat fragen wir natürlich auch die GamePro-Community nach ihren Vermutungen. Das habt ihr euch letzten Monat gewünscht:

CiavoKing: "Ich würde mich über The Witcher freuen. Hab wieder richtig lust auf das spiel bekommen seit die Serie da ist."

"Ich würde mich über The Witcher freuen. Hab wieder richtig lust auf das spiel bekommen seit die Serie da ist." XiscoBerlin: "Ich wäre für Firewatch, Beat Saber und Tetris Effect!"

"Ich wäre für Firewatch, Beat Saber und Tetris Effect!" DomCore: "Ich wäre für Titan Quest."

"Ich wäre für Titan Quest." Gamer_357: "Ich wäre ja für ein DriveClub oder die Basisversion von GT Sport. Das wäre mal was! Aber davon träume ich nur, mit Sport spielen ist's ja leider nicht so... :("

Wann werden die PS Plus-Spiele im Februar 2020 enthüllt?

Voraussichtlich am Mittwoch, den 29. Januar 2020 um 17:30 Uhr. Die PS Plus-Games wandern dann am Dienstag, den 4. Februar 2020 in den PlayStation Store.

Wer sich die Spiele des PS Plus-Januar-Aufgebots noch nicht heruntergeladen hat, sollte sich also sputen.

Die News zur Ankündigung mit ausführlicher Vorstellung aller neuen Spiele findet ihr dann wie immer pünktlich bei GamePro.de.

