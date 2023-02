PS Plus Februar 2023: Essential-Spiele ab heute live - das ist die ungefähre Uhrzeit

Ab heute können sich alle, die mindestens über das PlayStation Plus Essenatial-Abo verfügen, über neues Spielefutter freuen. Die neuen Gratis-Games des Februar 2023-Lineups für PS4 und PS5 werden heute Mittag im PS Store freigeschaltet.

Die geschätzte Uhrzeit der Freischaltung der PS Plus Februar 2023-Spiele:

Heute zwischen 12 und 13 Uhr mittags*

*Das ist zumindest der Zeitraum, in dem Sony die PS Plus Essential-Games des neuen Monats in der Vergangenheit stets im PS Store freigeschaltet hat. Wir gehen also davon aus, dass die neuen Februar-Titel in diesem Zeitraum heute ebenfalls zur Verfügung stehen werden. GamePro wird diesen Artikel updaten, sobald die Games verfügbar sind.

Das sind alle neuen PlayStation Plus Essential-Spiele im Februar 2023

Diesen Gratis-DLC bekommt ihr außerdem:

Zu den Highlights in diesem Monat zählt unter anderem das Skateboarding-Spiel OlliOlli World, bei dem euer Geschick auf dem Brett gefragt ist.

So spielt sich OlliOlli World: Der dritte Serienteil bleibt dabei dem Spielprinzip der Vorgänger treu, heißt: Wir skaten in 2D-Levels von A nach B und greifen nach dem nächsten Highscore, indem wir abgefahrene Combos abliefern. Das Besondere dabei: Anders als in den Tony Hawk's Pro Skater-Spielen tricksen wir, indem wir den Analogstick in unterschiedliche Richtungen flicken.

1:30 Im Trailer zu OlliOlli World geht's kurz vor Release bis ganz hoch zum Skater-Gott

Wann werden die Extra-/Premium-Spiele im Februar 2023 angekündigt? Neben neuen Bonus-Titeln, die alle Mitglieder des Essential-Tiers im Dezember herunterladen können, gibt es diesen Monat auch für die teureren Abo-Stufen Extra und Premium weitere Titel. Dabei lässt die Ankündigung der Extra- und Premium-Spiele nur noch wenige Tage auf sich warten.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Auf welches Spiel aus dem aktuellen Lineup freut ihr euch besonders und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!