PS Plus - Sony erstattet Geld für bereits gekauftes Spiel zurück

Mit Shadow of the Tomb Raider, Greedfall und Maneater erwartet uns im Januar 2021 ein starker PS Plus-Monat auf PS4 und PS5 - zumindest für alle, die genannte Spiele noch nicht gespielt oder gekauft haben. Doch selbst dann, könnte euch die neuste Info zu Sonys Abo-Service interessieren. So scheint es nämlich, dass ihr im Falle eines Kaufs von Maneater euer Geld zurück bekommt.

Woher stammt die Info? Von Sony selbst. Habt ihr das Spiel für eine der beiden Konsolen gekauft, sollte unter euren Mitteilungen eine neue Push-Nachricht mit folgendem Inhalt erscheinen:

"Da du PlayStation Plus abonniert hast, werden wir dir den Kaufpreis dieses Produkts über dein PlayStation Store-Guthaben zurückerstatten, da es zu den monatlichen PlayStation Plus-Spielen gehört."

Zudem erwähnt Sony, dass ihr Maneater natürlich weiter spielen könnt, in den Service wandert das Action-Rollenspiel nämlich erst am 5. Januar.

Disclaimer: Zum jetzigen Zeitpunkt wurde uns das Geld noch nicht zurückerstattet. Gut möglich, dass die Rückerstattung erst zur Veröffentlichung der neuen PS Plus-Spiele geschieht.

Langer PS Plus-Wunsch der Fans wird wahr

Mit der Aktion geht Sony einem Wunsch vieler Spieler*innen nach, den wir immer wieder als Kritik am Service lesen. Hat man ein Spiel erst kürzlich gekauft und findet es dann im Abo wieder, ist das natürlich unglücklich.

Dennoch kommt diese Aktion sehr überraschend und auch mit vielen Fragezeichen. Wird die Rückerstattung zukünftig bei mehreren oder allen PS Plus-Spielen angeboten und ebenso entscheidend, in welchem Zeitraum vor Bekanntgabe des Lineup muss ich das Spiel gekauft haben, um das Geld zurückzubekommen? Auch stellt sich die Frage, ob das Angebot nur für die PS5 gilt - Maneater erscheint im Abo für die Next Gen-Konsole - oder ob auch Spieler*innen auf der PS4 profitieren.

Um all die Fragen zu klären, haben wir Sony um ein Statement gebeten und werden euch hier wie gewohnt auf dem Laufenden halten.

Habt ihr die Mitteilung ebenfalls bekommen und was sagt ihr zu der Aktion?