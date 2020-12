PS Plus Januar bringt 3 Gratis-Spiele für PS4/PS5 - 2021 startet stark!

Sony hat die PS Plus-Spiele des Monats Januar 2021 enthüllt. Und wie in den letzten beiden Monaten zuvor können sich alle Mitglieder des kostenpflichtigen Service über drei Spiele freuen:

Shadow of the Tomb Raider (PS4, dank Abwärtskompatibilität auch auf PS5 spielbar)

Greedfall (PS4, dank Abwärtskompatibilität auch auf PS5 spielbar)

Maneater (nur für PS5)

Ab wann sind die PS Plus Januar 2021-Spiele erhältlich? Alle drei neuen PS Plus-Spiele werden ab Dienstag, den 5. Januar 2021 im PS Store unter der PS Plus-Sektion verfügbar sein und können von allen Mitgliedern des kostenpflichtigen Online-Service ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden.

Was steckt hinter den PS Plus-Spielen im Januar 2021 und lohnen sie sich? GamePro stellt euch die neuen Spiele wie gewohnt genauer vor.

Shadow of the Tomb Raider

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattform: PS4, dank Abwärtskompatibilität auch auf PS5 spielbar

PS4, dank Abwärtskompatibilität auch auf PS5 spielbar GamePro-Wertung: 91

Darum geht's: Shadow of the Tomb Raider ist der dritte Teil der Reboot-Reihe, in dem Lara Croft diesmal die Welt vor einer durch erzürnte Maja-Götter ausgelöste Apokalypse retten muss. Das Singleplayer-Action-Adventure verlässt sich dabei auf einen Mix aus Erkundung, Kletterpassagen, Rätsel, Stealth und Schießeinlagen. Denn wie schon in den Vorgängern, muss es die Archäologin abermals mit der finsteren Geheimorganisation Trinity aufnehmen.

Für wen es sich lohnt & für wen nicht: In unseren Augen gehört Shadow of the Tomb Raider sogar zum besten Teil der Trilogie: Nicht nur weil Laras Abenteuer in Südamerika wunderbar düster daherkommt, sondern auch, weil es im Gegensatz zu den Vorgängern einen größeren Fokus auf clevere Rätsel legt.

Aber nicht nur Rätsel-Liebhaber*innen und Fans alter Tomb Raider-Teile dürften mit Shadow of the Tomb Raider glücklich werden, sondern natürlich auch Freundinnen und Freunde von Action und Stealth. Gerade die Schleichpassagen sind dank cooler Waffen wie den Bogen oder Features wie die Schlamm-Tarnung wunderbar gelungen.

Mehr Infos zum Spiel lest ihr in unserem Test:

184 0 Mehr zum Thema Shadow of the Tomb Raider im Test - Die Apokalypse ist das Beste, was Lara passieren konnte

Greedfall

Genre: RPG

RPG Plattform: PS4, dank Abwärtskompatibilität auch auf PS5 spielbar

PS4, dank Abwärtskompatibilität auch auf PS5 spielbar GamePro-Wertung: 80

Darum geht's: Mit Greedfall erwartet euch ein Action-RPG, das Fantasy- und Kolonialzeit-Szenarien miteinander vermischt und euch auf die Insel Teer Fradee versetzt. Dort kämpfen nicht nur unterschiedliche Fraktionen um die Vorherrschaft, sondern es regiert auch eine mysteriöse Krankheit namens Malchior-Pest.

Eure Aufgabe? Ihr müsst ein Heilmittel für diese Krankheit finden und kämpft dabei mit einem selbst erstellten Charakter nicht nur gegen allerhand Gefahren und Monster der Insel an, sondern verbündet euch auch mit Fraktionen, erfüllt deren Quests und trefft Entscheidungen, die den Storyverlauf beeinflussen.

Für wen es sich lohnt & für wen nicht: Wer Lust hat, sich zu Jahresbeginn in ein Rollenspiel mit glaubhafter Spielwelt, spaßigem Kampfsystem, Entscheidungsvielfalt und Romanzen-Optionen zu vergraben, ist mit Greedfall an der richtigen Adresse. Das RPG erwies sich im Jahr 2019 als echter Überraschungshit, der insbesondere Fans der alten BioWare-Spiele glücklich machen sollte. In Sachen Grafik braucht ihr allerdings nicht allzu viel erwarten: Greedfall wirkt etwas angestaubt und technisch veraltet.

Mehr Infos zu Greedfall lest ihr in unserem Test:

67 3 Mehr zum Thema Greedfall - Ein Fest für Fans alter Bioware-RPGs

Maneater

Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattform: Nur PS5-Version

Nur PS5-Version GamePro-Wertung: 72

Darum geht's: Wer schon immer einmal in die Rolle eines Raubfisches schlüpfen und Jagd auf Meerestiere und Menschen machen wollte, bekommt in Maneater die Gelegenheit dazu: Im Singleplayer-Action-RPG, das sich nicht ganz so ernst nimmt, schwimmen wir durch Open World-Gewässer und fressen uns als Hai an die Spitze der Nahrungskette. So powern wir uns immer weiter auf, bis wir uns irgendwann als wahre Herrscher*innen der Ozeane betiteln können.

Für wen es sich lohnt & für wen nicht: Maneater erweist sich als kurzweiliger Action-Spaß mit einem Augenzwinkern und dürfte sich wunderbar als "Spiel für Zwischendurch" eigenen. Aufgrund repetitiver Missionen, lahmen Bosskämpfen und einem eher laschen Schwierigkeitsgrad dürfte Maneater allerdings für die meisten wohl schnell langweilig werden.

Mehr Infos dazu lest ihr in unserem Test:

57 2 Mehr zum Thema Maneater im Test - Kleines Hailight, aber der letzte Biss fehlt

Habt ihr schon die PlayStation Plus-Spiele des Dezember 2020-Aufgebots geladen?

Die neu angekündigten PS Plus-Titel sind erst ab dem 5. Januar 2021 im PS Store erhältlich. Bis dahin könnt ihr euch noch die drei PS Plus-Spiele des Dezember 2020-Aufgebots schnappen, alle Infos dazu findet ihr hier:

38 7 Mehr zum Thema PS Plus Dezember 2020 bringt 2 PS4-Spiele & brandneues PS5-Game

Holt euch außerdem die PS Plus Collection für PS5

Wer über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 gekauft habt, bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" außerdem ganze 20 PS4-Titel zusätzlich und kann sie auf der Next Gen-Konsole spielen.

Alle 20 Spiele im Video: Der untere Trailer zeigt euch, welche 20 Spiele ihr dank PS Plus für PS5 bekommt:

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Was ist eure Meinung zum PS Plus-Lineup im Januar? Sagen euch die Spiele zu?