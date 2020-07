PS Plus - Sony verschenkt Gratis-Guthaben zum Jubiläum

Falls ihr ein PS Plus-Abo besitzt oder in der Vergangenheit häufiger den Service genutzt habt, könnte eine kleine Überraschung auf euch warten. Im Zuge des zehnjährigen Jubiläums verschenkt Sony aktuell Guthaben für den PS Store an ausgewählte PS4-User. (via GameSpot)

Wie hoch ist das Gratis-Guthaben? Laut Berichten vieler Spieler*Innen werden dem PS Store-Konto 10 Euro gutgeschrieben.

Gratis-Guthaben erhalten? So stellt ihr es fest

Unklar ist aktuell, nach welchen Kriterien das kostenlose Guthaben an PS Plus-User verteilt wird. Wir haben Sony um ein Statement gebeten. Sollten wir neue Informationen erhalten, werden wir die News aktualisieren.

Bis dahin könnt ihr auf zwei Wegen feststellen, ob die 10 Euro in eure virtuelle Brieftasche gewandert sind:

Mitteilungen checken: Startet die PS4, wählt den Spieler-Account, mit dem ihr ein PS Plus-Abo abgeschlossen habt und geht im Dashboard auf das Feld "Mitteilungen". Wurdet ihr ausgewählt, erscheint an dieser Stelle eine Nachricht von PlayStation.

Login im PS Store: Auch über den Web-Browser könnt ihr feststellen, ob ihr die 10 Euro erhalten habt. Geht auf die Seite des PS Store und loggt euch oben in euren Account ein. Im Anschluss klickt auf euren Avatar. Die Gutschrift wird hier aufgeführt.

Im Zuge des 10-jährigen Jubiläums verschenkt Sony zudem ein kostenloses PS4-Theme. Wie das aussieht und wie ihr es bekommt, erfahrt ihr hier:

In wenigen Tagen werden die Gratis-Games für PS Plus-Abonnenten im August 2020 bekanntgegeben. An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit ihr mit der Enthüllung rechnen könnt, haben wir euch in einem separaten Artikel aufgeführt.

Erinnerung: Die PS Plus-Spiele im Juli 2020 sind nur noch wenige Tage verfügbar. Diesmal erwarten euch sogar drei Games. Darunter der wohl beste Teil der Tomb Raider-Reboot-Trilogie.

Habt ihr das Gratis-Guthaben von Sony erhalten? Falls ja, gebt uns gerne in den Kommentaren Bescheid.