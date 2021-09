PS Plus: Alan Wake Remastered und mehr sind heiße Kandidaten für Oktober 2021

Wie schon die letzten Monate zuvor wartet auch der Oktober 2021 mit neuen Spielen für das PS Plus-Abo auf. Falls ihr für den Online-Dienst zahlt, bekommt ihr monatlich Zugriff auf ein paar neue PS4- und PS5-Spiele, die ihr euch innerhalb des jeweiligen Monats sichern könnt.



Obwohl der September noch nicht zur Neige gegangen ist, gibt es bereits jetzt Spekulationen, was die neuen PS Plus-Titel für den kommenden Oktober sein könnten. Da es zuletzt einige Spieleneuheiten in das PS Plus-Abo geschafft haben, ist die Frage umso größer, ob ihr auch im Oktober mit Launch-Titeln rechnen könnt.

Welche Spiele kommen in Frage? Auf Twitter postete der Account von PlayStation Game Size, welche Spiele zum Launch im Oktober dem PS Plus-Abo hinzugefügt werden könnten:

Alan Wake Remastered, Hell Let Loose und Jett: The Far Shore erscheinen am 5. Oktober 2021, während Super Monkey Ball: Banana Mania bereits am 1. Oktober 2021 erhältlich sein wird. Einige der Spiele wurden sogar in Streams von PlayStation vorgestellt, zuletzt konnten wir Alan Wake Remastered sogar im gestrigen PS Showcase bestaunen. Somit wären alle vier Spiele potentielle Kandidaten, um zum PS Plus-Abo im Oktober hinzugefügt zu werden.



Außerdem ist es Tradition, dass die neuen PS Plus-Spiele am ersten Dienstag im Monat veröffentlicht werden. Das wäre im kommenden Monat am 5. Oktober der Fall, der Launch-Tag von gleich drei der potentiellen Kandidaten. Interessant ist das, da bereits in der Vergangenheit mehrere Titel direkt zum Launch bei PS Plus gelandet sind, deren Release genau auf die Freischaltung der neuen PS Plus-Spiele fiel.



Nur Nickeloden All-Stars Brawl hat bislang noch keinen genauen Releasetermin. Es ist lediglich bekannt, dass das Spiel im Herbst 2021 erscheinen wird. Doch das macht es umso interessanter als Neuzugang für PS Plus.



Die aktuellen PS Plus-Spiele für September 2021 findet ihr hier:

Weiterer PS-Titel könnte infrage kommen

Ein weiterer Titel, der am 5. Oktober 2021 erscheinen wird, ist Exophobia. Der First Person-Shooter im Pixel-Look soll am potentiellen Launch-Tag der neuen PS Plus-Spiele für PS4 und PS5 erscheinen und wäre somit ebenfalls ein geeigneter Kandidat für PS Plus.



Wie seriös ist das? Obwohl die potentiellen Kandidaten und auch PlayStation Game Size als PlayStation-fokussierte Quelle durchaus glaubwürdig erscheinen, sollten wir diese Gerüchte mit Vorsicht genießen.



Dementsprechend sollten wir bis zur Ankündigung der neuen PS Plus-Titel abwarten. Wenn Sony sich weiterhin an die etablierten Ankündigungstermine hält, erfahren wir die neuen PS Plus-Spiele für Oktober 2021 spätestens am 29. September 2021.



Über welche der genannten Titeln würdet ihr euch freuen, wenn sie im PS Plus-Abo hinzugefügt werden würden?