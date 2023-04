PS Plus Extra und Premium räumt auf.

Im April 2023 gibt's wieder eine neue Ladung Bonus-Spiele für PS Plus Extra und Premium. Allerdings wird die Bibliothek demnächst auch wieder gehörig verkleinert. Sony hat bekanntgegeben, dass im Mai insgesamt 32 Titel den Abo-Service verlassen werden, darunter das PlayStation-Exklusivspiel Marvel's Spider-Man.

Alle PS Plus Extra-/Premium-Spiele des April 2023-Lineups findet ihr hier im Überblick:

PS Plus Extra/Premium - Alle Spiele, die die Bibliothek demnächst verlassen

Wann verlassen die Games den Service? Am 16. Mai 2023. Genug Zeit also, um einige Titel aus der unteren Liste noch nachzuholen:

Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition

FlatOut 4 - Total Insanity

Deadlight: Director's Cut

Homefront: The Revolution

Mighty No. 9

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Shenmue III

This War of Mine: The Little Ones

Metro: Last Light Redux

Metro 2033 Redux

Kingdom Come: Deliverance

Chocobo's Mystery Dungeon: Every Buddy!

Left Alive

Star Ocean: First Departure R

Balan Wonderworld

Resident Evil

How to Survive: Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Last Day of June

Virginia

Dreamfall Chapters

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

MX vs. ATV All Out

Tour de France 2021

Graveyard Keeper

KONA

Relicta

Windbound

Chronos: Before the Ashes

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Ein Spiel, das ihr euch dabei unbedingt anschauen solltet, ist Marvel's Spider-Man. Das Open World-Abenteuer nimmt rund 20 Spielstunden in Anspruch, bis zum 16. Mai solltet ihr also entspannt durch Manhattan schwingen können.

Insomniacs Spidey-Spiel besticht nicht nur mit einem spaßigen Kampfsystem, sondern insbesondere mit seiner spaßigen Schwungmechanik, die uns wirklich wie ein Superheld fühlen lässt.

Zusätzlich dazu wird die PlayStation Plus Collection für PS5 am 9. Mai 2023 eingestellt. Hier sind alle 19 Spiele der PS Plus Collection im Überblick:

Welches der Spiele, die bald aus dem Abo-Service entfernt werden, wollt ihr noch unbedingt nachholen und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!