PS Plus-Abo kündigen & Verlängerung ausschalten: so geht's

PS Plus wird benötigt, um mit der PlayStation 4 auch auf die Online-Funktionen wie zum Beispiel den Online-Multiplayer zugreifen zu können. Wer den Service nicht mehr nutzen möchte und sich fragt, wie das Abo storniert beziehungsweise gekündigt oder die automatische Verlängerung beendet werden kann, wird hier fündig. Wir klären auch, ob eure PS Plus-Spiele dann weg sind und ob das alles auch am PC geht.

PS Plus: Was ist das, wofür brauche ich es und was kostet ein Abo?

Was ist PS Plus? Bei PS Plus handelt es sich um ein kostenpflichtiges Premium-Abo, das euch Zugriff auf eine Reihe an Vorteilen gibt. Unter anderem gehören dazu monatlich Spiele, die ihr behalten könnt.

Was kostet das? PS Plus kostet unterschiedlich viel. Je nachdem, wie lange ihr abonniert, wird das Ganze unterschiedlich teuer oder günstig. Aktuell sehen die Preiskategorien wie folgt aus:

1 Monat PS Plus: 8,99 Euro

3 Monate PS Plus: 24,99 Euro

12 Monate PS Plus: 59,99 Euro

Die Details zum PS Plus-Abo, allen Vorzügen, die es mit sich bringt und was für Spiele da monatlich so auf euch warten, erfahrt ihr im großen Gamepro-FAQ zu PS Plus:

3 0 Mehr zum Thema PS Plus - Spiele, Preise, Vorteile: Alle Infos zum Service

Wie kann ich ein PS Plus-Abo beenden und die automatische Verlängerung beenden?

So funktioniert's: Wer sein PS Plus-Abo beenden will, kann das über die Funktion der automatischen Verlängerung tun. Ihr müsst die Option dafür ausschalten. Sobald ihr das getan habt, verlängert sich euer PS Plus-Abo nicht mehr länger automatisch und es wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt automatisch beendet.

Normalerweise wird euer Abo automatisch verlängert, die Option ist von Anfang an aktiviert. Die automatische PS Plus-Verlängerung ausschalten funktioniert aber ganz einfach. Um euer Abo zu beenden müsst ihr in der Konto-Verwaltung auf "Abonnement-Verwaltung" gehen. Dort findet ihr die Option "Autom. Verlängerung" und könnt sie deaktivieren. Nochmal im Überblick:

Geht auf der PS4 über die Leiste im Hauptmenü zum Punkt PlayStation Plus Wählt oben rechts "Mitgliedschaft verwalten" und "Abonnement" aus Hier könnt ihr unten die automatische Verlängerung ausschalten

Aber Vorsicht: Wenn ihr irgendwann ein neues Abo abschließen solltet, wird auch die automatische Verlängerung automatisch wieder aktiviert.

So storniert ihr euer PS Plus-Abo

So geht's: Ihr könnt ein gekauftes PS Plus-Abo auch noch stornieren, allerdings nur innerhalb von 14 Tagen.

Die Frist bezieht sich auf die Zeit, die ihr zum Einschicken des Formulars beim Sony-Support benötigt. Klappt das rechtzeitig, bekommt ihr das Geld in Form von PSN-Guthaben zurück erstattet.

Wie kann ich mein PS Plus-Abo am PC kündigen?

Geht das auch am PC oder Handy? Na klar: Ihr könnt eure Abonnements wie PS Plus oder PS Now auch über den Internet-Browser am PC oder Smartphone verwalten. Dazu müsst ihr die folgenden Schritte durchführen.

Meldet euch hier bei der Kontoverwaltung an Geht im Menü links auf "Abonnement" Wählt dort dann neben dem Abo, dass ihr kündigen wollt, die Option "Autom. Verlängerung ausschalten" aus

Genau so funktioniert das im Übrigen auch mit PS Now oder EA Access. Wollt ihr das Ganze wieder rückgängig machen, könnt ihr das hier natürlich ebenfalls tun und die automatische Verlängerung einfach wieder einschalten.

Sind die PS Plus-Spiele nach der Kündigung weg?

Nicht mehr spielbar: Wer sein PS Plus-Abo beendet, kann auch die über das Abonnement ohne Zusatzkosten heruntergeladenen Spiele nicht mehr spielen. Schließt ihr ein neues Abo ab, könnt ihr auch wieder auf die Titel zugreifen.

Aber nicht ganz weg: Bei PS Plus habt ihr immer nur begrenzt Zeit, um die monatlichen Bonus-Spiele herunterzuladen. Das solltet ihr auch immer tun, wenn ihr Interesse an den Titeln habt, um auch später noch auf sie zugreifen zu können.

Das bleibt auch bei einem PS Plus-Abo der Fall, das beendet wurde. Die Spiele, die ihr euch gesichert habt, sind eurem Account weiterhin zugeteilt und auch wieder verfügbar, wenn ihr ein neues Abo abschließt oder es verlängert. Welche Spiele sich die Community für PS Plus im August 2020 wünscht, könnt ihr übrigens hier nachlesen.

Wie sieht es bei euch aus, nutzt ihr PS Plus, legt ihr Wert auf die Spiele und wie geht ihr generell mit solchen Abonnements um?