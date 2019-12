PS Plus Januar 2020-Spiele werden später enthüllt als gewohnt

Die PS Plus-Spiele im Januar 2020 werden heiß erwartet. Jedoch werden die neuen Games voraussichtlich nicht mehr diese Woche offiziell enthüllt, wie es einige Spieler aktuell annehmen. Ihr müsst euch wohl noch eine Woche gedulden.

Der Grund der Verwirrung ist ein Missverständnis bezüglich Sonys Veröffentlichungsplan der PS Plus-Games.

Wann Sony PS Plus-Spiele veröffentlicht

Diese Annahme ist falsch: Einige Spieler denken gerade, dass die neuen PS Plus-Spiele für den Monat Januar 2020 bereits in dieser Woche, am 25. Dezember 2019 enthüllt werden. Dieser Termin basiert auf der fälschlichen Annahme, dass Sony stets am letzten Mittwoch eines Monats das PS Plus-Lineup für den Folgemonat bekannt gibt. Aber falsch gedacht.

Das ist hingegen richtig: Tatsächlich richtet sich das Datum der Bekanntgabe des PS Plus-Aufgebots immer nach dem Termin ihrer Veröffentlichung.

Neue PS Plus-Spiele werden stets an jedem ersten Dienstag eines Monats im PlayStation Store veröffentlicht. Und stets am Mittwoch in der Woche zuvor macht Sony die jeweiligen Spiele publik.

Wann also werden die Januar-Games enthüllt?

Die Enthüllung der PS Plus-Games im Januar 2020 erfolgt voraussichtlich am Mittwoch, den 1. Januar 2020 um 17:30 Uhr. Sofern sich Sony am bisherigen Veröffentlichungsplan hält.

Warum? Weil der 7. Januar 2020 den ersten Dienstag des Monat markiert, und an diesem Tag die Januar-Games im PS Store veröffentlicht werden (sollten).

Ausnahmen sind natürlich immer möglich, ereigneten sich in der Vergangenheit aber recht selten. Im September verriet Sony die PS Plus-Games für den Monat Oktober beispielsweise schon einen Tag früher als erwartet, im Zuge eines State of Play-Events. Dieses Jahr ist allerdings keine State of Play mehr angesetzt.

