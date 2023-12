PS Plus Essential im Januar 2024 - Diese Spiele für PS4 und PS5 wünscht sich die Community jetzt

Diese PS Plus-Spiele wünscht sich die Community diesesmal.

Schon bald enthüllt Sony das PS Plus Essential-Lineup für den Monat Januar 2024. Kurz vor der Bekanntgabe teilen Mitglieder der Community im dazugehörigen Subreddit ihre Wünsche und Vermutungen für das kommende Lineup. Natürlich seid auch ihr gefragt: Welche Spiele wünscht ihr euch diesmal bei PS Plus? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!

Top-Wunsch der PlayStation Plus-Community: Forspoken

1:00 Forspoken - Neuer Cinematic-Trailer bereitet euch auf den Release vor - Neuer Cinematic-Trailer bereitet euch auf den Release vor

Auf Platz 1 der Wunschliste der PlayStation Plus-Community steht diesmal Square Enix' Open World-Abenteuer Forspoken. Dabei landet Heldin Frey Holland in der bedrohlichen Fantasy-Welt von Athia und wird plötzlich mit magischen Kräften ausgestattet, mit denen sie es gegen allerhand Monster aufnimmt.

Forspoken bietet zwar ein motivierendes Kampfsystem, hat darüber hinaus aber nicht viel auf dem Kasten. Insbesondere die Story sowie die leere Open World lassen uns enttäuscht zurück. Viele PS Plus-Mitglieder wünschen sich das Spiel höchstwahrscheinlich deshalb, weil sie schlicht und einfach mal hineinschnuppern wollen und sich bezüglich eines Kaufs noch unsicher sind.

Diese Spiele wünscht sich die Community außerdem:

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Sonic Frontiers

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Hades

The Stanley Parable

Tunic

Wann werden die PS Plus-Spiele für die Essential-Abostufe im Januar 2024 bekanntgegeben?

Das erste PS Plus-Lineup des kommenden Jahres wird noch in dieser Woche enthüllt, nämlich am Mittwoch, den 27. Dezember 2023 um 17:30 Uhr.

GamePro wird euch wie immer pünktlich darüber informieren, sobald die Titel bekannt sind.

Essential, Extra und Premium - Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt gar kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Online-Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem großen GamePro-Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen und und erklären die Vorteile/Nachteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Eine wichtige Info an dieser Stelle: Sony hat vor einer Weile die Preise des Service deutlich erhöht. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr ebenfalls in besagter Übersicht.

Welche Spiele wünscht ihr euch bei PlayStation Plus Essential im Januar 2024?