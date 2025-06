Das erste PS Plus Extra/Premium-Spiel für August ist schon bekannt und es ist ein neuer Titel, der PS3-Fans an einen absoluten Klassiker erinnern dürfte

Das erste PS Plus Extra/Premium-Spiel für August 2025 ist bekannt.

Das erste PS Plus-Spiel für August ist bekannt gegeben worden. Während der letzten State of Play-Show hat Sony bestätigt, dass das neue Adventure Sword of the Sea zum Release am 19. August 2025 direkt in Extra- und Premium-Abos enthalten sein wird.

Was ist Sword of the Sea?

Falls ihr beim Schauen des Trailers wohlige Journey-Vibes gespürt habt, war das kein Zufall. Sword of the Sea stammt von Studio Giant Squid, in dessen Reihen sich auch mehrere ehemalige Devs des PS3-Klassikers befinden. Ihr kennt die Truppe auch von ihrem Unterwasser-Hit Abzû.

1:39 Sword of the Sea: Das neue Spiel der Macher von Journey und Abzû hat endlich einen Releasetermin

Ihr neues Spiel geht wieder in eine ähnliche Richtung und kehrt zum Wüstensetting von Journey zurück. Sogar die Fortbewegung durch das wogende Sandmeer erinnert an den PS3-Klassiker, allerdings nutzt die Spielfigur diesmal das namensgebende Schwert als Surfbrett.

Laut Giant Squid spielt das “schnelle Momentum” eine wichtige Rolle, für das sich das Studio an Skateboarding-Spielen orientiert hat. Es gibt sogar Flip- und Grab-Tricks, die ihr beim Gleiten über “Halfpipes, Rampen und Wände” zum Besten geben könnt.

Im Trailer sind viele Ruinen, magische Oasen, glänzendes Wasser und jede Menge fliegende Fische zu sehen. Ganz hinter sich lassen konnte das Team den Ozean von Abzû offenbar nicht. Wieder einmal steht das sanfte Gleiten und die Atmosphäre einer vergangenen und wunderschönen Spielwelt im Fokus.

Ziel der Geschichte ist es, einen Ozean wieder zu erwecken, der unter der Oberfläche des Dünenmeeres schlummert. Dabei sollt ihr auch miterleben, wie das bunte Leben in die schöne, aber karge Landschaft zurückkehrt.

Was denkt ihr: Klingt Sword of the Sea nach einem Spiel, das euch gefallen könnte?