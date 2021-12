PS Plus: Mitglieder finden, Japan bekommt wesentlich besseren Monat und sind sauer

Die Spiele, die in Abo-Services wie PlayStation Plus und dem Xbox Game Pass landen, werden immer mit Spannung erwartet. Bei PS Plus im Dezember 2021 erhalten japanische Mitglieder allerdings eine variierte Auswahl von Titeln und das trifft nicht bei allen Spielenden aus anderen Ländern auf Verständnis. Im Gegensatz zu anderen Regionen gibt es in Japan nicht nur einen vierten Titel, sondern es wurde auch noch ein Spiel gegen ein anderes ausgetauscht. Wir verraten euch mehr darüber.

PS Plus Dezember 2021 - Japan bekommt Judgment und mehr

So sieht das japanische PS Plus Dezember-Lineup aus: Im Sonys Abo-Service PS Plus erhalten Mitglieder diesen Monat drei kostenlose Spiele: Godfall: Challengers Edition (PS4, PS5), Mortal Shell (PS4) und LEGO DC Super Villains (PS4). Zumindest gilt das für alle außerhalb von Japan. Denn japanische Spieler*innen bekommen zusätzlich noch The Sexy Brutale (PS4). Statt Mortal Shell ist bei ihnen zudem Judgment (PS4) enthalten.

Das sagt die Community zum japanischen PS Plus Dezember 2021-Lineup: Auf Reddit diskutieren Mitglieder nun über die Variation bei der Auswahl. Unter einem Beitrag, der die Titel für Japan auflistet, schreibt Which-Palpitation:

Hat noch jemand das Gefühl, dass Japan den besseren Monat bekommt?

Spielenden geht es hauptsächlich um Judgment, das Mortal Shell ersetzt. Bei Letzterem handelt es sich um ein Soulslike, während Ersteres ein Yakuza-Spin-off ist, zu dem kürzlich erst der zweite Teil erschienen ist. ArshiaTN :

Ach, komm… Ich will Judgment im EU-Plus :(

Bei dem zusätzlich enthaltenen The Sexy Brutale handelt es sich um ein Puzzle-Adventure mit einer Zeitschleifen-Story. Thema ist ein Mordfall in einem Casino, der aufgeklärt werden muss. Hier seht ihr das Spiel im Trailer:

Weiterer Dämpfer beim Plus-Monat

Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, der die Freude über die Plus-Spiele des Monats dämpfen dürfte. BWassy spricht diesen ebenfalls auf Reddit an:

Es nervt, dass wir nicht mal das Main Game von Godfall bekommen.

Was nämlich auf den ersten Blick nach dem Hauptspiel aussieht, ist leider eine Mogelpackung. Bei der Challengers Edition handelt es sich nämlich nicht um eine Special Edition, sondern um eine abgespeckte Version, bei der Story und Kampagne nicht enthalten sind. Wer Fan von Action-RPGs á la Dark Souls ist, dürfte sich allerdings zumindest über Mortal Shell im deutschen Lineup freuen.

Was haltet ihr von dem abweichenden Japan-Lineup?