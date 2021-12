PS5 Firmware-Update ist da - "914 MB pure Performance-Stabilität"

PS5-Besitzer*innen dürfen sich über ein neues Firmware-Update für ihre Next-Gen-Konsole freuen. Aber ein Blick in die Patchnotes enthüllt einen einzigen Satz, den PlayStation-Fans schon seit vielen Jahren kennen dürften - und das sorgt für augenzwinkernde Nostalgie in der Community. Aber zuerst mal die Grundlagen.

Wie groß ist der Download? Das Update 21.02-04.50.00 ist sparsame 914 MB groß und dürfte damit schnell heruntergeladen sein.

Wo könnt ihr das Update herunterladen? Das Update gibt es entweder direkt auf eurer Konsole oder manuell auf der PlayStation-Supportseite.

Patch Notes

Wer umfangreiche Änderungen oder neue Features erwartet, wird hier enttäuscht. Stattdessen kommt das Changelog mit einem traditionsreichen Satz daher, den die meisten von euch bereits kennen dürften:

Dieses Update verbessert die System-Performance

Fans kramen alte Memes aus der Mottenkiste

Das ruft Erinnerungen an die gute alte PS4-Zeit wach, in der solche Performance-Updates mit einem einzigen Satz über die Jahre zu einem beliebten Meme in der Community wurden. Unter dem Ankündigungs-Post im ResetEra-Forum stürzen sich die Nutzer*innen auch direkt auf die legendäre "verbesserte System-Performance".

Voyevoda schreibt: "Ich schätze, das Stabilitätsupdates-Meme ist dann wohl auch abwärtskompatibel." Manustany nennt das neue Update augenzwinkernd "914 MB pure Performance-Stabilität". Auch auf Reddit stoßen die Patch Notes auf Schmunzeln. "Man fühlt richtig die Stabilität", schreibt Lorac1134. Und natürlich wäre keine Stabilitätsupdates-News komplett ohne das allseits beliebte und jetzt leicht modifizierte GIF.

Tatsächlich hat aber zeitgleich auch die PS4 ein neues Update spendiert bekommen. Und das bringt - ihr erratet es schon - verbesserte System-Performance.

Die PS5 wurde vor kurzem erst mit einem großen Update verwöhnt, das mehr bietet als bloße Stabilität. Zuletzt gab es nämlich die M2 SSD-Speichererweiterung für mehr Speicherplatz, 3D-Audiosupport und viele Anpassungen von Interface und Apps. Alle großen Neuerungen haben wir euch hier zusammengefasst:

Aber es gab auch einige versteckte Änderungen, über die Fans sich freuen. Die besten Änderungen, die ihr vielleicht noch nicht entdeckt habt, haben wir euch in einem separaten Artikel aufgelistet.

Welche Änderungen würdet ihr euch für das nächste PS5-Update wünschen? Verratet es uns in den Kommentaren!