PS Plus: Schnappt euch noch schnell die aktuellen Gratis-Spiele, bevor es zu spät ist

Ab wann sind die PS Plus August 2021-Spiele verfügbar? Die neuen PS Plus-Spiele stehen ab Dienstag, den 3. August 2021, um die Mittagszeit für alle Mitglieder des kostenpflichtigen Service zum Download bereit.



PS Plus-Spiele im Juli 2021 bald weg: Das bedeutet gleichzeitig, dass ihr nur noch bis Dienstag Zeit habt, euch die aktuellen Titel des Juli 2021-Augebots herunterzuladen, folgende Titel sind aktuell noch für PS Plus-Mitglieder kostenlos im PS Store erhältlich:

Das Highlight - A Plague Tale Innocence für PS5

Die meisten PS Plus-Mitglieder haben sich im Juli über die PS5-Version von A Plague Tale: Innocence gefreut.

Darum geht's: Im Action-Adventure begleiten wir die 14-jährige Amicia und ihren kleinen Bruder Hugo durch eine mittelalterliche Welt, die von einer Rattenplage heimgesucht wird.

Das Besondere: Das stimmungsvolle, storygetriebene Action-Adventure dürfte dabei insbesondere für The Last of Us-Fans interessant sein, da A Plague Tale ebenfalls die Beziehung zweier Figuren in den Fokus rückt und darüber hinaus einige erzählerische Parallelen aufweist.

Den Trailer zur Next Gen-Version des Action-Adventures könnt ihr euch hier anschauen:

Das sind die PlayStation Plus-Spiele im August 2021

Die Titel des August-Aufgebots hat Sony in der vergangenen Woche enthüllt, diesmal mit dabei:

Was hinter den drei PS Plus-Spielen steckt und für wen sie sich lohnen, erklären wir euch in einem separaten GamePro-Artikel.

Für wen lohnt sich PS Plus?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen mit passenden Antworten in unserem großen PS Plus-FAQ: Alle Vorteile und Preise des PS Plus-Service im Überblick.

Habt ihr die Juli 2021-Titel schon geladen? Welches Spiel daraus gefällt euch besonders und warum?