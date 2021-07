PS Plus im August: Neue Gratis-Spiele bekannt, dank Sony-Leak

Im Normalfall werden die neuen PS Plus-Spiele erst am letzten Mittwoch des Monats veröffentlicht. Dass wir sie aber mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits vier Tage vorab kennen, liegt wohl an Sony selbst, denen ein kleines Missgeschick passiert ist.



Was ist passiert? Auf der offiziellen Seite von PlayStation wurde das kommende Lineup bereits am gestrigen Samstag publiziert. Mittlerweile wurden die zu früh veröffentlichten Infos aber wieder gelöscht.



Diese Spiele erwarten PS Plus-Abonnent*innen mit großer Wahrscheinlichkeit ab Dienstag, den 03. August:



PS Plus-Spiele im August 2021: Das erwartet euch

Tennis World Tour 2

Release: 2018

2018 Regulärer Preis: 59,99 Euro

59,99 Euro Metacritic-Score: 56

Darum geht's: Bei Tennis World Tour 2 erwartet euch der geistige Nachfolger der Top Spin-Reihe von Entwickler Breakpoint. Einen der vielen Profispieler und Profispielerinnen ausgewählt, schlagt ihr euch durch offizielle Turniere.

Das Spiel ist dabei auf Simulation ausgelegt. Wollt ihr also nicht mit 6:0 6:0 vom Platz gefegt werden, müsst ihr eure Schläge gut timen und dürft nicht wild wie Mario in Tennis Aces über den Platz flitzen.

Plants vs. Zombies

Release: 2019

2019 Regulärer Preis: 14,99 Euro

14,99 Euro GamePro-Score: 87

Darum geht's: Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville ist der dritte Teil der Garden-Warfare-Reihe, in der sich Pflanzen und Zombies in einer Reihe von PvP- und PvE-Spielmodi aus der Third-Person-Ansicht duellieren.

Wie schon der zweite Teil, verfügt Schlacht um Neighborville über einen zentralen Hub-Bereich, der sich auch zusammen im Koop erkunden lässt. In den sechs PvP-Modi beträgt die maximale Spielerzahl 24. Darüber hinaus ist auch die Klassenauswahl so groß wie nie zuvor. Insgesamt gibt es nämlich 20 Klassen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen.

Hunter's Arena: Legends

Release: August 2021

August 2021 Genre: Battle Royale

Darum geht's: Hunter's Arena: Legends ist ein Battle Royale-Spiel für bis zu 30 Spieler*innen, das im antiken Asien angesiedelt ist. Wir schlüpfen in die Rolle eines von 17 verschiedenen Jägern und jagen alleine oder gemeinsam Dämonen und rivalisierende Jäger.

Das Spiel bietet zwei verschiedene Modi: einen Solo-Modus, indem die 30 Spieler*innen gegeneinander antreten, sowie einen Trio-Modus, der 3 Spieler*innen gemeinsam im Team auf Dämonenjagd gehen lässt. Neben Nahkampfwaffen wie Schwertern können auch Kampftechniken eingesetzt werden.

Schnappt euch die PS Plus-Spiele im Juli

Bis die neuen PS Plus-Spiele am 03. August online gehen, könnt ihr euch noch die Spiele für den Juli holen. Wenn ihr nochmal eine Übersicht der aktuellen Titel wollt, findet ihr sie hier in unserer Übersicht:

37 3 Mehr zum Thema PS Plus Juli 2021: Gratis-Spiele mit The Last of Us-Alternative jetzt verfügbar

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Wie gefällt euch das geleakte PS Plus-Lineup, ist ein Spiel für euch dabei?