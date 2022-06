PS Plus Juli 2022: Komplettes Lineup geleakt - Diese Spiele für PS4/PS5 gibt's gratis

Die PlayStation Plus-Spiele des Juli 2022-Lineups werden erst am kommenden Mittwoch offiziell enthüllt, und wie sollte es anders sein, flattert nur wenige Tage erneut ein Leak von der französischen Dealsseite dealabs ein, der uns alle Titel für PS4 und PS5 verrät.

Das komplette PS Plus-Linuep für den kommenden Monat laut Dealabs:

Wie verlässlich ist der Leak? Sehr verlässlich. Dealabs hat in den vergangenen Monaten beinahe jedes PS Plus-Lineup geleakt und lag dabei jedes Mal richtig. Wir gehen fest davon aus, dass das genannte Juli-Lineup auch diesmal stimmen wird. Die offizielle Bekanntgabe erfolgt am Mittwoch, den 29. Juni 2022.

Die oberen Titel bekommt ihr mit bereits mit dem Essential-Abo von PS Plus, also mit der niedrigsten Abostufe. Alle Spiele stehen dann am 5. Juli (Dienstag) für alle Abonnent*innen zum kostenlosen Download bereit.

PS Plus-Spiele im Juli 2022 - Trailer zu allen Gratis-Games

Hier könnt ihr euch die Trailer zu den geleakten Titeln anschauen, um euch ein besseres Bild davon verschaffen zu können:

Crash Bandicoot 4:

Man of Medan:

Arcadegeddon:

Neues PS Plus-Modell jetzt live - Das müsst ihr über Essential, Extra und Premium wissen

Seit wenigen Tagen ist Sonys neues PlayStation Plus-Modell auch in Deutschland verfügbar. Ab sofort splittet sich der Service in drei Stufen (Essential, Extra und Premium) auf, die unterschiedliche Vorteile mit sich bringen.

Das sind die Preise:

PS Plus Essential 1 Monat : 8,99 Euro 3 Monate : 24,99 Euro 12 Monate : 59,99 Euro

PS Plus Extra 1 Monat : 13,99 Euro 3 Monate : 39,99 Euro 12 Monate : 99,99 Euro

PS Plus Premium 1 Monat : 16,99 Euro 3 Monate : 49,99 Euro 12 Monate : 119,99 Euro



Hier findet ihr alle weiteren Infos zu PS Plus Essential, Extra und Premium im Überblick. Und in dieser separaten GamePro-Liste findet ihr alle Bonus-Spiele, die ihr mit Extra und Premium bekommt.

Was sagt ihr zur PlayStation Plus-Auswahl im Juli 2022? Welche Spiele findet ihr am besten und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!