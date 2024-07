PS Plus Juli 2024 - Schnappt euch heute die neuen Bonus-Spiele für Extra/Premium: Das ist die ungefähre Uhrzeit

Die PS Plus Extra- und Premium-Spiele für Juli 2024 werden heute freigeschaltet.

Am heutigen Dienstag, den 16. Juli, können sich alle, die PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert haben, auf neues Spielefutter für PS4 und PS5 freuen. Noch heute schaltet Sony nämlich die Bonus-Titel des Juli 2024-Aufgebots in der PS Plus-Sparte des PS Stores frei.

Zu welcher Uhrzeit schaltet Sony die PS Plus-Titel heute frei?

Ihr könnt die Extra- und Premium-Spiele des Juli 2024-Lineups ab heute zwischen 12 und 13 Uhr mit entsprechendem Abo ohne weitere Zusatzkosten aus dem PS Store herunterladen.

Wir updaten diesen Artikel, sobald die PlayStation Plus-Spiele freigeschaltet wurden.

Nicht vergessen: Zusätzlich zu den Gratis-Spielen bekommt ihr im Juli 2024 mit dem PS Plus-Abo einen weiteren Bonus spendiert (Genshin Impact PlayStation Plus-Bundle mit einer Handvoll Goodies):

Alle PlayStation Plus-Spiele für Extra und Premium im Juli 2024 im Überblick

Diese Spiele bekommt ihr mit PS Plus Extra- und Premium-Abo:

Remnant 2

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion

Mount & Blade 2: Bannerlord

The Jackbox Party Pack 9

Pathfinder: Wrath of the Righteous

No More Heroes 3

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition

Deadcraft

Steep

Diese Spiele gibt es ausschließlich mit PS Plus Premium-Abo:

Job Simulator (PSVR 2)

Summoner

Ratchet and Clank Size Matters

Jeanne d’Arc

Das Highlight des Monats: Die Community hat sich bereits zur Ankündigung in der letzten Woche besonders über den Soulslike-Shooter Remnant 2 gefreut, von dem ihr euch im Gameplay-Trailer ein genaueres Bild machen könnt:

1:39 Remnant 2: Gameplay-Trailer verrät Release des Koop-Shooter-Soulslikes

Im unten verlinkten GamePro-Artikel stellen wir euch die PS Plus-Highlights des Monats Juli 2024 genauer vor:

Und an dieser Stelle ist mal wieder unsere liebe GamePro-Community gefragt: Welche PS Plus-Spiele aus dem Juli-Aufgebot werdet ihr zuerst zocken? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion, wir freuen uns auf eure Antworten!