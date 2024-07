PS Plus Juli 2024: Ihr bekommt neben den Gratis-Spielen diesmal noch einen weiteren Bonus - schnappt ihn euch in Kürze

Ab 16. Juli 2024 bekommt ihr einen weiteren PS Plus-Bonus.

Seit Anfang Juli könnt ihr euch die frischen PS Plus Essential-Titel herunterladen. Ab morgen können alle, die Extra und Premium abonniert haben, ebenfalls auf ihre monatlichen Bonus-Titel zugreifen. Zusätzlich dazu gibt es ab dem 16. Juli noch einen weiteren kleinen Bonus, wenn ihr mindestens über ein PS Plus Essential-Abo verfügt.

Diesen PS Plus-Bonus gibt es im Juli 2024 außerdem

Mit PS Plus bekommt ihr ab 16. Juli, also ab morgen, zusätzlich ein exklusives Genshin Impact Bundle mit Ingame-Rewards spendiert, dieses beinhaltet folgende Items:

Primogems × 160

Fragile Resin × 4

Hero’s Wit × 20

Mystic Enhancement Ore × 30

Mora × 150,000

Die Genshin Impact-Boni könnt ihr dann ganz einfach über die PS Plus-Sparte des PS Stores bekommen. Ihr erhalten sie, wenn ihr dort ein exklusives Genshin Impact-Bundle herunterladet. Ihr benötigt dafür mindestens PS Plus Essential.

4:58 Genshin Impact: Trailer bereitet euch aufs große Update 1.5 vor

Welche Bonus-Spiele gibt es bei PlayStation Plus im Juli 2024?

Alle Essential-Games im Überblick (verfügbar seit 2. Juli):

Eine genauere Vorstellung der Titel findet ihr hier:

Alle Extra-/Premium-Games im Überblick (verfügbar ab 16. Juli):

Remnant 2

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion

Mount & Blade 2: Bannerlord

The Jackbox Party Pack 9

Pathfinder: Wrath of the Righteous

No More Heroes 3

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition

Deadcraft

Steep

Diese Spiele gibt es ausschließlich mit PS Plus Premium:

Job Simulator (PSVR 2)

Summoner

Ratchet and Clank Size Matters

Jeanne d’Arc

