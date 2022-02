PS Plus März 2022: PSN verrät angeblich erstes Gratis-Spiel - aber Vorsicht

Am 23. Februar 2022 werden die PS Plus-Spiele des März-Aufgebots offiziell enthüllt. Einen Leak zu den neuen Gratis-Spielen gibt es aktuell nicht. Allerdings ist jetzt wohl im PSN ein Hinweis zu einem möglichen ersten PS Plus-Titel aufgetaucht. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hierbei aber um einen Fehler.

Um welches angebliche PS Plus-Spiel geht's? Die Rede ist von Sifu. Wenn man das Kung-Fu-Actionspiel besitzt, dann wird es der Seite Techradar zufolge in der Online-Bibliothek des eigenen PSN-Accounts mit einem PS Plus-Symbol angezeigt.

Mit dem unteren Video könnt ihr euch einen Eindruck von Sifu verschaffen:

Aber Vorsicht: Wir halten es eher für unwahrscheinlich, dass Sifu Teil des PS Plus-Lineups im März wird. Das Action-Spiel erschien am 8. Februar 2022, also vor gerade einmal zwei Wochen. Ein PS Plus-Release so kurz nach dem offiziellen Launch ist höchst fragwürdig. Wir gehen davon aus, dass es sich bei dem angezeigten PS Plus-Symbol in der PSN-Bibliothek schlicht um einen Fehler beziehungsweise um einen Bug handelt.

Wir müssen uns also auf die offizielle Bekanntgabe der PS Plus-Spiele im März 2022 gedulden, das dauert aber nicht mehr lang:

Termin der Bekanntgabe: Mittwoch, der 23. Februar 2022

Mittwoch, der 23. Februar 2022 Uhrzeit: Voraussichtlich um 17:30 Uhr

GTA Online als Bonus-Spiel ab März 2022 bei PS Plus verfügbar

Die regulären PS Plus-Spiele für das März-Aufgebot sind aktuell also noch geheim, allerdings kennen wir bereits einen Bonus-Titel: GTA Online wird ab 15. März drei Monate lang kostenlos für alle PlayStation Plus-Mitglieder spielbar sein.

GTA 5 erscheint am 15. März außerdem für PS5 und Xbox Series X/S. Die PS5-Version des Singleplayers ist allerdings nicht Teil von PS Plus. Alle Verbesserungen der PS5- und Xbox Series X/S-Version von GTA 5 findet ihr in diesem GamePro-Artikel.

Welche Spiele wünscht ihr euch für das März 2022-Lineup von PS Plus?