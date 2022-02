PS Plus im März 2022: Diese Spiele für PS4 und PS5 wollen die Fans

Ein Monat geht zu Ende, und das bedeutet, PS Plus wird schon bald eine neue Welle an kostenlosen Spielen erhalten. Aber bevor diese erscheinen, wird uns Sony die Titel schon sehr bald verraten. Welche das sein werden, darüber spekuliert auch für März wieder die Community, die ihre Favoriten und Vorhersagen auf Reddit teilt.

Wann werden die PlayStation Plus-Spiele für März 2022 angekündigt?

Wenn alles nach Plan geht, werden die Spiele noch in dieser Woche von Sony bekannt gegeben:

Voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 23. Februar 2022

Voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit)

(deutscher Zeit) Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 1. März 2022 (gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit werden die Titel in der Regel freigeschaltet)

Sackboy: A Big Adventure ist die häufigste Nennung

Was muss ein guter PS Plus-Titel bieten? Nun, er sollte eine breite Masse ansprechen und möglichst simplen Spaß bieten. Und genau das dürfte auf das Spin-Off zu Little Big Planet zutreffen. Sackboy: A Big Adventure war ein Launch-Titel für die PS5, den einige Fans offenbar gerne spielen würden, aber nicht unbedingt den Preis dafür zahlen wollen. Kein Wunder, steht der bunte Plattformer ganz oben auf vielen Listen.

Wie wahrscheinlich ist das? Dass Sackboy: A Big Adventure irgendwann bei PS Plus landen wird, scheint fast schon sicher zu sein. Die Produktionskosten für das Spiel dürften sich in Grenzen gehalten halten, und es handelt sich um einen Titel, der gute Stimmung verbreitet – die negativen Stimmen würden sich also wohl in Grenzen halten. Ob es schon im März soweit ist, kann keiner sagen, aber Sackboys Plattformer ist ein guter Tipp, wenn Sonys irgendwann bereit ist, ein PS5-Vollpreisspiel bei PS Plus zu veröffentlichen.

Dark Souls Remastered

Da ist es Mal wieder, das Meisterwerk von FromSoftware. Dark Souls Remastered taucht immer wieder auf, wenn es um Spekulationen zu PS Plus geht. Aber in diesem Monat gibt es natürlich einen aktuellen Anlass: Der Release von Elden Ring. Da das Open-World-Abenteuer viele neue Seelen anziehen soll, könnte eine Veröffentlichung von Dark Souls bei PS Plus den Neuankömmlingen zeigen, wo der Erfolg des Studios so richtig begann.

Ist das realistisch? Grundsätzlich ja. Dark Souls Remastered geht bei Sales inzwischen für ein paar Euro über die digitalen Ladentheken, und der Name alleine löst bei vielen ein gutes Gefühl aus, selbst wenn sie das Spiel bereits besitzen. Das Problem: Elden Ring erscheint nur wenige Tage zuvor, und FromSoftware wird kaum die Verkäufe und die Spielerzahlen ihrer Neuveröffentlichung kannibalisieren wollen. Also irgendwann ja, aber wohl kaum nicht im März 2022.

Weitere Titel, die oft genannt werden

Welche Spiele wünscht ihr euch im März kostenlos für eure PS4 oder PS5?