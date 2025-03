PS Plus Essential im März 2025: Hier sind alle Gratis-Spiele für PS4/PS5 und wie viel Platz ihr für sie freischaufeln müsst

Hier sind alle PS Plus Essential-Spiele und ihre Downloadgrößen.

In wenigen Tagen können sich PS Plus-Mitglieder über drei neue Bonus-Titel freuen, die im Rahmen des März 2025-Lineups von PlayStation Plus Essential zur Bibliothek des kostenpflichtigen Online-Service hinzugefügt werden.



Insbesondere Rollenspiel-Enthusiast*innen dürfen sich in diesem Monat mit Dragon Age: The Veilguard auf ein echtes Highlight freuen. Dieses beansprucht jedoch jede Menge Platz auf eurer PS5-SSD. Hier listen wir die Installationsgrößen der kommenden Bonus-Spiele für euch auf (via PlayStation Game Size), damit ihr schon vorab wisst, inwieweit ihr Platz freischaufeln müsst.

Diese Titel gibt es im März 2025 bei PlayStation Plus Essential und so groß sind sie

Dragon Age: The Veilguard - 86.933 GB (PS5)

- 86.933 GB (PS5) Sonic Colors: Ultimate - circa 12.000 GB (PS4)

- circa 12.000 GB (PS4) TMNT: The Cowabunga Collection 8.320 GB (PS5) 8.600 GB (PS4)



Das Highlight in diesem Monat, BioWares Fantasy-RPG Dragon Age: The Veilguard, könnt ihr euch hier im Trailer ansehen:

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele des März 2025-Lineups freigeschaltet?

Am kommenden Dienstag, den 04. März 2025 zwischen 11 und 12 Uhr. Ihr findet die Titel dann in der PS Plus-Sektion des PlayStation Stores, oder ihr sucht im Store einfach direkt nach ihnen. Habt ihr ein aktives Essential-Abo, fallen beim Download keine weiteren Zusatzkosten an.

Die PS Plus Essential-Titel des März 2025-Lineups sind bis zum 31. März 2025 verfügbar, also sichert euch die Spiele rechtzeitig in eurer persönlichen Spiele-Bibliothek, bevor sie durch die PlayStation Plus Essential-Spiele des April-Aufgebots abgelöst werden.

Die Spiele aus dem frischen Lineup stellen wir euch im unten verlinkten GamePro-Artikel noch einmal genauer vor, sodass ihr entscheiden könnt, für welchen Titel sich der Download lohnt und für welchen nicht.

Und nun fragen wir wie immer euch: Was haltet ihr eigentlich davon, dass Dragon Age: The Veilguard schon so kurz nach dem Release (ursprünglich am 31. Oktober 2024 erschienen) bei PlayStation Plus angeboten wird? Und was ist eure Meinung zum restlichen Lineup?