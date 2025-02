PS Plus Essential für März 2025 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele

Hier gibt's heute das neue PS Plus-Lineup für den März 2025.

Noch in dieser Woche bricht nach dem verkürzten Februar der neue Monat an und PS Plus-User wissen, was das heißt: Die neuen Spiele werden endlich angekündigt! Wann ihr mit der Enthüllung rechnen könnt und welche Spiele uns im März erwarten, erfahrt ihr hier.

08:00 Uhr Moin, moin! Die neuen PS Plus-Spiele stehen an und wir begleiten die Enthüllung natürlich für euch wieder live im Ticker mit. Sollte es in der Zwischenzeit bereits Leaks geben, erfahrt ihr es sofort hier.

PS Plus Essential im März 2025: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 26. Februar 2025

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

In der Regel gehen die kommenden PS Plus-Spiele am ersten Dienstag des neuen Monats live und werden am Mittwoch zuvor angekündigt. Die Freischaltung sollte also diesmal am 4. März um die Mittagszeit herum erfolgen.

Meistens ist dieser Turnus sehr verlässlich, in Ausnahmefällen kann Sony aber auch davon abweichen, wie zuletzt bei den PS Plus Extra- und Premium-Spielen während der State of Play.

Denkt auch an die PS Plus-Spiele vom Februar

Ehe die neuen PS Plus-Spiele ins Abo wandern, dauert es also noch ein paar Tage. Während dieser Zeit könnt ihr euch noch die Gratis-Titel des Vormonats schnappen, falls ihr das bislang nicht getan habt. Im Februar ist unter anderem der abgedrehte SciFi-Shooter High on Life dabei:

1:33 High on Life - Launch-Trailer zum abgedrehten Shooter mit Rick & Morty-Flair

Das komplette Lineup von PS Plus Essential im Februar 2025 stellen wir euch auch hier noch einmal genauer vor:

Mehr zum Thema PS Plus Essential-Lineup für Februar 2025 ist offiziell: Das sind die 3 neuen Spiele von Eleen Reinke

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Auf welche Spiele hofft ihr in diesem Monat für PS Plus Essential?