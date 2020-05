PS Plus - Holt euch die aktuellen Gratis-Spiele, bevor es zu spät ist

Die PS Plus-Spiele im Juni 2020 sind bekannt und diesmal steht Abonnenten des Service ein echtes Shooter-Fest bevor. Noch sind die Titel aber noch nicht im PlayStation Store verfügbar, sondern nach wie vor die Spiele des Mai-Lineups. Und wer letztere noch nicht hat, sollte sich jetzt beeilen.

Wann werden die Mai-Games durch die PS Plus-Spiele im Juni ersetzt?

Am Dienstag, den 2. Juni 2020 wandern die PS Plus-Games des Juni-Aufgebots um die Mittagszeit herum in den PlayStation Store. Die Mai-Spiele sind ab dann wieder zum regulären Preis erhältlich, können von PS Plus-Abonnenten also nicht mehr ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden.

GamePro gibt euch dann wie immer Bescheid, sobald die neuen PS Plus-Spiele zum Download bereit stehen.

Diese PS Plus-Spiele könnt ihr aktuell noch aus dem PS Store laden:

Was ihr beim Download allerdings jetzt beachten müsst: Aufgrund der verstärkten Nutzung während der Corona-Krise hat Sony die Download-Geschwindigkeit des PSN gedrosselt. Es kann daher sein, dass es etwas länger als sonst dauern wird, bis ihr die Spiele heruntergeladen habt. Immerhin verbuchen Cities Skylines und der LS19 eine vergleichsweise kleine Download-Größe.

Lohnen sich die PS Plus-Spiele des Mai 2020-Aufgebots?

Für wen sich die beiden Titel lohnen, das beantwortet euch GamePro in einer umfangreichen Übersicht der PS Plus-Games im Mai 2020:

Lohnt sich ein PlayStation Plus-Abo?

PS Plus ist Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Spielen bestimmter PS4-Titel ermöglicht. Alle Preise und Vorteile eines PS Plus-Abos führen wir im großen GamePro-FAQ für euch auf.