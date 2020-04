Immer mehr Spiele-Publisher unterstützen den Kampf gegen die Corona-Krise. Nachdem Sony aktuell bereits mit Journey und Knack 2 zwei PS4-Spiele (noch bis zum 5. Mai) verschenkt, springt nun auch Bandai Namco an Bord und bietet die Vollversion eines Spiels kostenlos im PS Store, im Xbox Live Store (sowie auf Steam für PC) an.

Dieses Spiel für PS4 & Xbox One gibt es jetzt kostenlos:

Das steckt hinter Pac-Man CE 2 & so ladet ihr es euch herunter

Genre: Arcade-Action

Arcade-Action Download-Größe: 2.29 GB

2.29 GB Metacritic-Wertung: 77 (PS4, basierend auf 26 Bewertungen)

So spielt es sich: Im Arcade-Spiel müssen wir uns als gefräßiger Pac-Man durch Labyrinthe mampfen, während wir gleichzeitig von Gespenstern verfolgt werden, die wir natürlich umgeben müssen. Dabei sammeln wir Punkte und schrauben unseren Highscore in die Höhe. So weit, so klassisch.

Im Gegensatz zum Original-Pac-Man spielt sich die Championship Edition aber etwas rasanter und kommt mit schickem 3D-Look und knalligen Effekten. Zudem bietet Spiel zwei neue Modi (Zeitangriff und Abenteuer), bei denen wir es sogar mit fiesen Bossgegnern aufnehmen.

Für wen lohnt sich der Download? Nicht nur Fans des klassischen Pac-Man-Prinzips, sondern auch all diejenigen, die nach einem kurzweiligen Spiel für Zwischendurch suchen, sollten sich die Championship Edition 2 anschauen.

Das Spiel findet ihr in den jeweiligen Stores für PS4 und Xbox:

Brauche ich PS Plus/Xbox Live Gold für den Download? Nein, das Spiel ist kostenlos für alle Spieler.

Wie lange ist das Spiel gratis? Ihr könnt es euch bis zum 10. Mai 2020 herunterladen.

