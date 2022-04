PS Plus Mai 2022: Gratis-Spiele werden endlich mal wieder gefeiert – bis auf FIFA

An PS Plus scheiden sich sowieso eigentlich fast immer die Geister. Weil die Geschmäcker nun mal verschieden sind, kommen die Bonus-Spiele stets sehr unterschiedlich bei den Abonnent*innen an. Dieses Mal scheint das Lineup aber bei den meisten Leuten gut anzukommen, zumindest bis auf ein Spiel: FIFA 22 sorgt für sehr verschiedene Reaktionen, bei denen das Negative überwiegt. Das Fußballspiel erhitzt die Gemüter allgemein offenbar recht stark.

PS Plus im Mai 2022: Das Lineup kann sich dieses mal wieder sehen lassen

Darum geht's: Jeden Monat bekommen alle mit einem PS Plus-Abo Zugriff auf einige Bonus-Spiele, für die keine Extrakosten anfallen. Was das für Spiele sind, wird im Vorfeld stets heftig spekuliert und im Anschluss debattiert. Dieses Mal wirken alle recht zufrieden mit dem Monats-Lineup, mit Ausnahme von FIFA 22, das nicht so gut ankommt.

Alle Spiele, die PS Plus im Mai 2022 gratis dazu packt, findet ihr hier:

4 3 PS Plus im Mai 2022 Das sind die neuen Gratis-Spiele für PS4/PS5

Fans zeigen sich sehr angetan vom Mai 2022-Lineup:

JerkyVendor schreibt in den Reddit-Kommentaren:

"Super-gehypet. FIFA ist die Art von Spiel, die ich nie kaufen würde, aber mit Freunden online und auf der Couch richtig viel Spaß macht. Dead Gods ist genial! Ich besitze es schon, aber freue mich, dass meine Freund*innen es spielen. Tribes sieht seeeehr spaßig aus. Hoffentlich hat es online-Koop [Hat es!]"

In den GamePro-Kommentaren schreibt GiovanniDiamanti:

"Das wäre ein guter Monat für mich... würde alle drei in die Bibliothek holen und mal anzocken."

Paul271 ist happy:

"Richtig nice. Ick freu mich"

Spoonytony sieht das sehr ähnlich:

"CotdG ist ein wirklich geiles Game. Habe es damals gekauft und nicht bereut. Kommt zwar nicht an Hades ran aber muss es auch ehrlich gesagt gar nicht. Die anderen Games kenn ich nicht, daher guter Monat."

metal_marv meint:

"Das ist doch endlich mal wieder ein guter Monat. Werde alle 3 mitnehmen. Fifa kaufe ich mir seit längerer Zeit nicht mehr, weil mir das Gameplay zu unrealistisch ist. Aber so schaue ich mal wieder rein, vllt taugt der 22er Ableger ja doch was. Auch Curse of the Dead Gods ist interessant, wobei ich Roguelikes normal auch nicht kaufen würde. So ist es aber nen Blick wert."

GamePro-Mod Aldred zeigt sich ebenfalls begeistert:

"Curse of the Dead Gods ist super! Und bei Tribes of Midgard spiele ich wohl mal rein, wenn es denn einmal da ist. =)"

iminiki ärgert sich auf Reddit, dass er ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt das Abo gekündigt hat:

"Der erste Monat, in dem ich ohne PS Plus-Abo bin musste natürlich so sein..."

So spielt sich FIFA 22 übrigens:

An FIFA 22 scheiden sich die Geister, es erntet wenig Lob

Xawfire schreibt auf Reddit:

"FIFA 22 ist großartig, ein sehr spaßiges Spiel, ihr müsst euch nur von FUT fernhalten."

Auch FeelThisMoment lobt FIFA 22 in den höchsten Tönen:

"FIFA ist es schon allein für den Pro Clubs-Modus wert."

pouriaq zeigt sich auch sehr zufrieden, auch mit FIFA:

"Solider Monat für mich. FIFA 22 for the win."

Sehr viele zeigen sich aber deutlich weniger erfreut über FIFA, wie zum Beispiel Christian9500:

"Puh, ich beschwer mich nie über die PS+ Spiele, aber Fifa ist so ziemlich das Letzte, das ich brauche. Das könnte ich auch über den Game Pass oder EA Play spielen. Kennt man ein Fifa, kennt man jedes Fifa. Ein Teil pro Konsolengeneration reicht."

GamePro-Mod ScaryFerry schreibt:

"wer hat sich das mit FIFA denn einfallen lassen xD"

Grim85RIP wird sogar noch deutlicher:

"Och nöö Schrott Abzocke FIFA örghs..."

Vendaar versteht die Entscheidung offenbar auch nicht so richtig:

"FIFA? ist das ein Witz?"

Holt euch noch die April-Titel: Bis die Mai-Spiele am 3. Mai kommen, könnt ihr euch noch das PS Plus-Lineup aus dem April sichern, falls ihr das noch nicht getan habt. Wieso sich vor allem auch Slay the Spire lohnt, habe ich hier in diesem GamePro-Artikel für euch schon mal aufgeschrieben.

Was sagt ihr zum Mai 2022-Lineup von PS Plus und insbesondere zu FIFA 22?