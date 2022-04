PS Plus Mai 2022-Spiele geleakt und bringen das meistverkaufte Spiel 2021

Bevor Sony gegen Ende des Monats das PS Plus-Lineup offiziell bekanntgeben kann, werden die kommenden Spiele für euer PS4- und PS5-Abo meist vorab geleakt. So auch jetzt für den Monat Mai.

Die PS Plus-Spiele im Mai 2022:

Der Leak stammt diesmal von der Seite Dealabs, die bereits eine Werbeanzeige für das kommende PS Plus-Lineup geschaltet haben.

FIFA 22

Der große Hingucker im Mai 2022 ist natürlich FIFA 22, das auch im vergangenen Jahr in Deutschland die Verkaufscharts angeführt hat. Seid ihr im Besitz einer PS5, schaut euch den aktuellen Ableger von EAs Fußballreihe unbedingt mal an. Während auf PS4 im Vergleich zum Vorjahr mehr im Detail verbessert wurde, hat FIFA auf der "Next-Gen" einen für uns spürbaren Schritt nach vorn gemacht.

Wollt ihr mehr über die Neuerungen wie Hypermotion wissen, schaut gerne in unserem Test vorbei:

59 7 Mehr zum Thema FIFA 22 im Test: Von 'sehr gut' bis 'absolute Frechheit'

Curse of the Dead Gods

Ebenfalls eine volle Empfehlung bekommt ihr von uns für Curse of the Dead Gods, das für uns zu den besten Actionspielen aus dem vergangenen Jahr zählt. Im sehr motivierenden Roguelike kämpft ihr euch aus der Isoperspektive durch düstere Dungeons und manipuliert die Umgebung dabei geschickt zu eurem Vorteil.

Warum es das Spiel bei uns zu einer sehr guten Bewertung von 85 Punkten geschafft hat, das lest ihr hier:

22 4 Mehr zum Thema Curse of the Dead Gods im Test: Ein Action-Highlight für alle Hades-Fans

Tribes of Midgard

Ebenfalls einen Blick wert ist Tribes of Midgard, ein Mix aus Survival- und Aufbau-Spiel, das auf altnordische Mythologie setzt. Hier verteidigt ihr euer Dorf mit bis zu zehn Spieler*innen gegen eine Invasion von Riesen, kämpft und gewinnt Rohstoffe für neue Ausrüstung und stärkere Verteidigungsanlagen.

Einen Test zum Spiel findet ihr bei den Kollegen der GameStar:

Mehr zum Thema Tribes of Midgard im GameStar-Test

Holt euch noch die PS Plus-Spiele im April

In wenigen Tagen fliegen die alten PS Plus-Spiele aus dem Service und werden durch FIFA 22 und Co. ersetzt. Welche Titel ihr im April abgreifen könnt, das haben wir euch in einem weiteren Artikel zusammengefasst.

Wie gefällt euch das PS Plus-Lineup im Mai?