'Dieses Spiel hätte ich ohne PS Plus nie gespielt' - PS Plus-Mitglied freut sich über entdeckten RPG-Geheimtipp

Yakuza: Like A Dragon, der rundenbasierte Ableger der Reihe, steckt im PS Plus Premium/Extra-Abo.

Die Spielebibliotheken der Konsolen-Abo-Services sind nicht nur praktisch, weil wir uns dadurch Geld für Spiele sparen, die wir normalerweise gekauft hätten, sie können uns auch dazu bewegen, mal was ganz Neues auszuprobieren.

Im Lineup können wir schließlich Titel entdecken, mit denen wir normalerweise gar nicht in Berührung gekommen wären – und sie einfach mal ohne Zusatzkosten testen. Ein PS Plus Extra- oder Premium-Mitglied freut sich, dadurch ein richtig gutes RPG entdeckt zu haben, auf das die Person sonst nie gekommen wäre.

PS Plus-Mitglied freut sich über großartige Rollenspiel-Entdeckung

In einem Reddit-Thread will User DistantLandscapes wissen:

[Was sind] die besten Spiele aus der PS Plus-Bibliothek, die ihr normalerweise nicht gespielt hättet?

User MoonMan757 fällt da sofort Yakuza: Like A Dragon ein, das ihm die ganze Reihe erst eröffnet hat:

Die Yakuza-Spiele. Die kamen mir nie wie was vor, was mir Spaß machen könnte, aber ich habe Like A Dragon eine Chance gegeben. Es hat mir so gut gefallen, dass ich die anderen Yakuza-Spiele, die ich kostenlos bekommen habe, auch gleich gezockt habe.

Ein anderer Redditor freut sich über diese Antwort und empfiehlt gleich noch den neuesten Ableger der Yakuza-Reihe:

Die ganze Yakuza-Reihe ist verdammt gut. Wenn dir Like A Dragon gefallen hat, solltest du auch Infinite Wealth anfangen.

Das erwartet euch in Yakuza: Like A Dragon

Die Yakuza-Reihe ist besonders in Japan beliebt, läuft hier in Deutschland aber immer noch unter dem Radar, obwohl sie bereits seit rund 20 Jahren exisitert und es inzwischen eine Vielzahl an Ablegern, Remakes und Spin-offs gibt.

Like A Dragon aus dem Jahr 2020 macht einiges anders als seine Vorgänger. Natürlich dreht sich auch dieses Spiel um Yakuza-Gangster, aber es führt mit Ichiban Kasuga einen komplett neuen Protagonisten ein und verschiebt mit ihm die vorherige Action-Ausrichtung stark Richtung RPG.

Der grundsympathische und etwas chaotische Ichiban ist nämlich großer Dragon Quest-Fan und stellt sich Kämpfe daher in seinem Kopf immer rundenbasiert vor. Das wird dann auch direkt für das Gameplay von Like A Dragon übernommen.

Statt der Echtzeitprügeleien aus vorherigen Titeln spielen wir rundenbasiert und steuern dabei die gesamte Party. Wie gewohnt prallen während der Geschichte und Nebenaufgaben dramatische, spannende und ernste Szenen auf völlig abgedrehten Humor.

Mehr erfahrt ihr in unserem Test:

Seit der Umstellung gibt es drei unterschiedliche Modelle des PS Plus-Abos, nämlich Essential, Extra und Premium. Die drei Varianten kommen mit verschiedenen Vorzügen, aber unterscheiden sich natürlich auch im Preis.

Kennt ihr Yakuza: Like A Dragon schon, beziehungsweise die Yakuza-Reihe allgemein? Oder werdet ihr euch das Spiel vielleicht jetzt auch in PS Plus Extra/Premium schnappen?