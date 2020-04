Mysteriöser PS Plus-Bug verhindert Uncharted 4-Download & das hilft

Heute hat Sony die neuen PS Plus-Spiele für den April 2020 freigeschaltet. Darunter ist auch Nathan Drakes bislang letztes Abenteuer. Aber gerade bei Uncharted 4 melden viele Spieler, dass sie Probleme beim Gratis-Download haben.

Das Problem tritt bei der Aktivierung von Uncharted 4: A Thief's End über den PlayStation Store auf. Habt ihr das Spiel in euren Einkaufswagen gelegt und eingelöst, könnt ihr das Spiel im darauffolgenden Bildschirm herunterladen. Klickt ihr jedoch auf den Button dafür, wird euch eine Fehlermeldung angezeigt und das Spiel landet nicht in der Downloadliste.

Uncharted 4 wont dowload, keeps displaying a message claiming already own multiplayer currency for it, when I have never played the game? Any explanation how to fix this nonsense?