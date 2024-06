Sony macht zweiten Film zu berühmten PlayStation-Spiel, obwohl der erste nur 45 auf Metacritic hat

Tom Holland (links) und Mark Wahlberg (rechts) als Nathan Drake und Sully im ersten Uncharted-Film.

Der Uncharted-Film kommt nicht im Ansatz an die Qualitäten der PlayStation-exklusiven Videospielreihe heran – daran sind sich sowohl die meisten Kritiker*innen als auch viele Fans sicher, wenn wir uns Bewertungen auf Metacritic, IMDb etc. anschauen. Und dennoch wird es eine Fortsetzung geben. Der Grund dafür ist wenig überraschend.

Uncharted 2 kommt, weil die Zahlen stimmen

Nicht nur die Post-Credit-Scene des ersten Films, auch Aussagen von Mark Wahlberg (Sully) zum Drehbuch ließen kaum Zweifel daran: Uncharted 2 kommt. In einer Präsentation machte Steven O'Dell, Sony's Präsident für den internationalen Vertriebtion, das nochmals deutlich (via Variety).

Warum aber sollte Sony Pictures die Uncharted-Verfilmung von 2022 fortführen, wenn die Meinungen darüber so schlecht sind?

Während Zuschauer*innen den Action-Blockbuster auf Metacritic mit einer 6,1 von 10 bewertet haben, machte die Fachpresse mit einer 45 von 100 deutlich, dass ihnen der Abendfüller nicht gefallen hat. Auf IMDb kommt der Film gerade einmal auf 6,3 von 10.

2:25 Im Uncharted-Film sieht die Flugzeugszene anders aus, als wir sie kennen

"Gut" sieht definitiv anders aus. Allerdings hat das nicht zwangsläufig etwas damit zu tun, wie finanziell erfolgreich ein Film letztendlich ist. Und genau darin liegt der Grund für Sony Pictures, auf ein Sequel zu setzen.

An den Kinokassen spielte Uncharted weltweit rund 407 Millionen US-Dollar ein. Setzt man das ins Verhältnis zum Budget von 120 Millionen US-Dollar, wird deutlich, dass sich der Film trotz Kritik mehr als ausgezahlt hat. Kein Wunder also, dass Sony hier nachlegen will.

Worum geht's in Uncharted 2?

Abseits der Bestätigung, dass Uncharted 2 in Arbeit ist, gibt es noch keine offiziellen Informationen zur Filmfortsetzung. Die Post-Credit-Scene im ersten Film, in der Nathan versucht eine Karte zu ergattern, deutet aber die Story des ersten Spiels Uncharted: Drakes Schicksal an. Vermutlich macht sich das Duo also zusammen mit der Reporterin Elena Fisher auf die Suche nach der "Goldenen Stadt" El Dorado.

Wie steht ihr zum ersten Uncharted-Film und der Fortsetzung? Wünscht ihr euch einen zweiten Teil?