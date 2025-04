"Es ist phänomenal, wie gut sich dieses 9-jährige Spiel im Jahr 2025 hält" - PlayStation-Fans sind noch immer begeistert über die Grafik-Wucht eines echten Naughty Dog-Klassikers

Naughty Dog schafft es, spannende Geschichten in wunderschöner Grafik zu verpacken.

Die Videospielbranche ist ein Bereich, in dem ihr den technischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte anschaulich beobachten könnt. In Sachen Umfang, Grafik und allgemeine Qualität hat sich sehr viel getan. Manche Videospiele umgehen aber den Zahn der Zeit und werden auch viele Jahre nach ihrer Veröffentlichung gelobt. Das gelingt auch einem bestimmten Spiel des Entwicklerstudios Naughty Dog.

Die Community ist sich einig: Uncharted 4 ist auch 9 Jahre später phänomenal

Der Redditor Piyush3000 hat etwas in Nostalgie geschwelgt und dafür drei Jahre seit seinem letzten Spieldurchlauf erneut Uncharted 4 gestartet. Das nutzt der User, um das Spiel in einem Beitrag zu loben:

Während Piyush3000 gerade dabei ist, sich erneut in das Spiel zu verlieben, nutzt der User die Chance und bewundert, wie gut es sich auch neun Jahre nach dem Release hält.

Dem stimmen die Kommentator*innen des Beitrags zu. Laut Internal_Swing_2743 sieht der bis dato letzte Teil mit Nathan Drake als Protagonist besser aus als die meisten Videospiele, die im Jahr 2024 erschienen sind.

Die Entwickler*innen von Naughty Dog haben bereits mit den früheren Uncharted-Teilen ein Händchen für beeindruckende Grafik bewiesen. In einer weiteren Antwort schreibt Internal_Swing_2743, dass lediglich mit The Last of Us Part 2 ein weiteres Spiel derselben Entwickler*innen an die Grafik von Uncharted 4 herankommt.

Anders als beim postapokalyptischen Zombie-Spiel würde diese durch die Farbenvielfalt noch mehr von der Grafikpracht profitieren.

Die Grafik von Uncharted 4 sieht dabei so gut aus, dass manche Kommentator*innen wie yourmartymcflyisopen sich erschrocken darüber zeigen, wie viel Zeit seit der Veröffentlichung des Spiels vergangen ist.

Tatsächlich hat seit 2016 eine neue Konsolen-Generation die Welt erblickt, auf der ihr ebenfalls die alten Spiele nachholen könnt – sogar mit noch besserer Grafik in der Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Die Reihe hat es sogar aus der PS-Exklusivität geschafft, weswegen ihr dieselbe Collection auf Steam finden könnt. Laut Redditor TowkayNew und der Website ProtonDB läuft das Spiel sogar wunderbar auf dem Steam Deck.

Auch in unserem Test auf GamePro konnte Uncharted 4 überzeugen: Das Spiel kassierte eine satte 92er-Wertung. Bei Metacritic gibt es mit dem Score von 93 sogar einen Punkt mehr.

Es ist beeindruckend, dass die Optik von Uncharted 4 auch neun Jahre nach dem Release so gut aussieht. Tatsächlich haben es vor allem Spiele dieser Art schwer, grafisch gut zu altern. Stark stilisierte Titel wie zum Beispiel Undertale, das ein Jahr früher erschienen ist, haben es in dieser Hinsicht deutlich einfacher.

An der Stelle sind wir besonders auf die Meinung der GamePro-Community gespannt: Wie steht ihr den Uncharted-Spielen und insbesondere dem vierten Teil nach all diesen Jahren gegenüber? Habt ihr vielleicht sogar selbst Lust auf einen (erneuten) Spieldurchlauf bekommen?