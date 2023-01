The Last of Us-Serie: Habt ihr das Uncharted-Easter Egg in Folge 2 erkannt?

Seit dem 16. Januar läuft hierzulande die TV-Serie zu Naughty Dogs Spiele-Blockbuster The Last of Us Part 1. Bereits in Folge 1 bekamen wir viele bekannte Szenen, aber auch Easter Eggs wie die 'Curtis and Viper 2'-DVD zu sehen – eine Anspielung auf The Last of Us Part 2. In der zweiten Folge hat es mit Uncharted 4 dagegen die andere Naughty Dog-Marke geschafft, in der Serie verewigt zu werden.

Achtung, es Folgen Spoiler zur TLoU-Serie Folge 2!

Tess' Feuerzeug stammt aus Uncharted 4

Das Feuerzeug in der Serie: In der zweiten Folge der HBO-Serie infiziert sich Tess im Kampf mit Clickern. Als sie es Joel und Ellie gegen Ende der Folge nicht länger verheimlichen kann, entschließt sie sich, sich zu opfern und so die heranstürmende Horde an Infizierten aufzuhalten. Sie verteilt Benzin und Handgranaten auf dem Boden der Lobby, während sie Joel verzweifelt davon überzeugen muss, mit Ellie zu fliehen und sie ihrem Schicksal zu überlassen. Als die Infizierten schließlich eintreffen, sprengt sie die Horde und sich selbst in die Luft – und nutzt dafür ein Feuerzeug, das wir mit seiner eingravierten 76 und den Sternen so auch aus Uncharted 4: A Thief's End kennen.

Genauer gesagt handelt es sich dabei um das nicht richtig zünden wollende Zippo von Sam, Nathans Bruder, der in Uncharted 4 einen prominenten Auftritt hat. Naughty Dog bestätigte bereits selbst auf Twitter, dass Tess' Feuerzeug dem von Sam nachempfunden ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr zur The Last of Us-Serie

Die HBO-Serie könnt ihr hierzulande bei WOW und Sky sehen. Jeden Montag erwartet uns dort eine neue Folge. Wie es in Folge 3 weitergeht, könnt ihr bereits im folgenden Teaser sehen:

0:50 The Last of Us Serie - In der dritten Folge treffen wir endlich einen beliebten Charakter

Alle wichtigen Informationen findet ihr zudem in unserer großen Übersicht zur The Last of Us-Serie. Dort erfahrt ihr unter anderem mehr über die Besetzung. Welche deutschen Synchronsprecher*innen dabei sind, haben wir ebenfalls für euch zusammengefasst.

Wie sieht's mit euch aus? Habt ihr das Feuerzeug wiedererkannt?