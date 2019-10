In etwas mehr als einer Woche enthüllt Sony voraussichtlich die kostenlosen PS Plus-Spiele des Monats November 2019. Und wie jeden Monat sammeln User des Service auf Reddit ihre Wünsche und Vermutungen für das kommende Lineup, die wir hier für euch aufbereitet haben.

Im letzten Monat stand unter anderem The Last of Us ganz oben auf der Wunschliste und tatsächlich hat es die aufpolierte Remastered-Version tatsächlich ins Aufgebot von PS Plus im Oktober 2019 geschafft.

Natürlich seid auch ihr gefragt: Verratet uns in den Kommentaren, welche Spiele ihr im kommenden Monat haben wollt.

Vermutungen der PS Plus-Community

Horizon Zero Dawn - Guerilla Games (bekannt für Killzone) Action-RPG, das uns als Jägerin Aloy in den Kampf gehen unheilvolle Maschinenwesen schickt.

Assassin's Creed: Unity - Ubisofts 2014 erschienener AC-Ableger, der uns nach Paris zu Zeiten der Französischen Revolution entführt.

Nioh - der Nachfolger Nioh 2 soll Anfang 2020 erscheinen, dass der erste Teil vor dem Release noch ins PS Plus-Lineup rückt, wäre also gut möglich

Resident Evil 7 - Der siebte Teil der Horror-Reihe, den wir diesmal komplett aus der Ego-Perspektive heraus erleben.

The Order 1886 - ein filmisches, lineares Third-Person-Action-Adventure, das in einer alternativen Realität vor der Jahrhundertwende spielt und uns einen Ritter aus einem uralten Orden spielen lässt

Welche Spiele sich GamePro-User im Oktober wünschten

Wie jeden Monat fragen wir natürlich auch die GamePro-Community nach ihren Vermutungen. Das habt ihr euch letzten Monat gewünscht:

Ferdinand Schmitz: "Das uncharted spin off, the order 1886, killzone oder thumper."

"Das uncharted spin off, the order 1886, killzone oder thumper." bdhawi: "Tales of Berseria fände ich geil, ist aber eher unwahrscheinlich :D"

"Tales of Berseria fände ich geil, ist aber eher unwahrscheinlich :D" Torheit: "[...] Ich finde Jaskas Idee mit einem High Class-Beat'em up sehr schön und würde persönlich Dragon Ball FighterZ vorschlagen. Viele meiner Freunde waren früher große Dragon Ball Z-Fans und hätten auch Lust auf das Spiel, sind aber inzwischen nicht mehr bereit so in die Serie oder ein Beat'em ups zu investieren. Ich persönlich habe es bereits, aber es endlich mal mit Freunden aufzunehmen wäre großartig [...]"

Skepsis bei The Last of Us: Naughty Dogs Survival-Action-Adventure war der Top-Wunsch vieler PS Plus-User im letzten Monat, in den Kommentaren der GamePro-Community sammelten sich hingegen viele skeptische Stimmen. Letztendlich wurde The Last of Us (Remastered) dann aber doch als Headline des PS Plus-Lineups enthüllt. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Wann werden die PS Plus-Spiele für November 2019 bekanntgegeben?

Welche kostenlosen Spiele tatsächlich ins Lineup wandern, erfahren wir am kommenden Mittwoch, den 30. Oktober, voraussichtlich um 17.30 Uhr.

Ausnahmen bestätigen die Regel: Die Oktober-Titel wurden beim letzten Mal übrigens nicht am letzten Mittwoch des Monats um 17.30 Uhr enthüllt, sondern einen Tag vorher im Zuge der September-State of Play. Ein neues State of Play-Event ist diesen Monat aber nicht angesetzt, die Spiele dürften also wieder auf dem herkömmlichen Wege enthüllt werden.

Wann gehen die November-Spiele live? Voraussichtlich am Dienstag, den 5. November 2019, werden die PS Plus-Spiele des Monats Oktober 2019 durch die November-Games ersetzt.

Was sind eure Wünsche oder Vermutungen für das PS Plus-Lineup im November?