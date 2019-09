Gar nicht mehr lange hin, und der Monat ist schon wieder rum. In der nächsten Woche enthüllt Sony voraussichtlich die neuen PS Plus-Spiele für Oktober 2019. Kurz vor der offiziellen Bekanntgabe sammeln Mitglieder des kostenpflichtigen Service gerade ihre Wünsche und Vermutungen für das Gratis-Lineup im PS Plus-Subreddit.

Natürlich seid auch ihr gefragt: Verratet uns in den Kommentaren, welche Spiele ihr im kommenden Monat haben wollt.

PS Plus-Spiele im Oktober 2019: Vermutungen der Community

The Last of Us Remastered ist eines der meist genannten Spiele im Subreddit aktuell. Der Wunsch kommt nicht von ungefähr: Ende September findet ein Media-Event statt, im Zuge dessen womöglich neue Infos zu The Last of Us: Part 2 veröffentlicht werden. Zudem findet am 26. September der Outbreak Day statt - für viele wäre jetzt der ideale Zeitpunkt für einen PS Plus-Release des ersten Teils.

Weitere genannte PS4-Spiele:

Hellblade: Senua's Sacrifice - Ein emotionales Action-Adventure, das sich auf faszinierende Art und Weise mit der psychischen Krankheit einer jungen Kriegerin beschäftigt.

A Plague Tale: Innocence - Ein Action-Adventure, in dem wir zwei Geschwister auf ihrer Reise durch eine mittelalterliche Welt begleiten.

Resident Evil 7 - Der siebte Teil der Horror-Reihe, den wir diesmal komplett aus der Ego-Perspektive heraus erleben.

Update: Es sind noch weitere (oft genannte) Wunschkandidaten von PS Plus-Usern hinzugekommen:

Nioh - ein Samurai-Action-RPG, das mit Nioh 2 im nächsten Jahr einen Nachfolger bekommt

Rise of the Tomb Raider - Lara Crofts zweites Abenteuer der Reboot-Trilogie

Vampyr - Ein RPG der Life is Strange-Macher, in dem ihr einen Vampir spielt

The Evil Within (2) - Passend zum Horrormonat Oktober kommt der Wunsch nach Horror-Spielen auf, The Evil Within wird neben Resident Evil oft auf Reddit genannt

Was sich GamePro-User im September wünschten

Im letzten Monat haben wir euch ebenfalls nach euren Wunschspielen für PS Plus gefragt, das waren eure Antworten:

Porky:

"'The Last Guardian und Shadow of the Colossus - Die Spiele von Entwickler Fumito Ueda gehören zu den besten PS-Exclusives.' Die hätte ich auch gerne mal im PLUS gesehen..."

Doomac91:

"Ich bleibe dann mal bei meinem Vorschlag. Shadow of the Colossus oder Nioh :) The Last Guardian kann ich jedem Ps4 Spieler empfehlen. Ein besonderes Spiel."

Jaska:

"Ich bin da ganz offen, was ich unbedingt will habe ich mir tatsächlich weitgehend gekauft, mir fällt jetzt kein Titel ein, den ich mir dringend wünsche. Wenn ich mir was dringend wünsche, bin ich bereit dafür Geld zu zahlen ;) ein aaa-beat'em up wäre ganz cool, die sind leider immer recht preisstabil und für mich mit zu wenig langzwitmotivation/spielerlebnis verbunden.



Da würde ich aber gratis sicher hin und wieder vorbei schauen. Ansonsten dürfen es gerne weiterhin Aa-Produktionen sein wie letzten Monat, die gehen bei mir häufiger unterm radar durch."

Wann werden die PS Plus-Spiele für Oktober 2019 bekanntgegeben?

Welche kostenlosen Spiele tatsächlich ins Lineup wandern, erfahren wir am kommenden Mittwoch, den 25. September. Voraussichtlich um 17.30 Uhr enthüllt Sony die Gratis-Spiele für den Monat Oktober 2019.

Was sind eure Wünsche oder Vermutungen für das PS Plus-Lineup im Oktober?