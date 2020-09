PS Plus Oktober 2020: Das sind die Wünsche der Community, was sind eure?

In der kommenden Woche enthüllt Sony, welche PS Plus-Spiele sich Mitglieder des Service im Oktober 2020 ohne weitere Zusatzkosten herunterladen können. Und wie jeden Monat teilen Community-Mitglieder im PS Plus-Subreddit ihre Wünsche und Vermutungen für das neue Lineup.

Natürlich seid auch ihr gefragt: Welche PS Plus-Spiele wollt ihr diesmal sehen?

Das am häufigsten gewünschte PS Plus-Spiel: Nier Automata

Vor wenigen Tagen wurde für NieR: Replicant, der Neuauflage des Automata-Vorgängers zum zehnjährigen Geburtstag des Action-Rollenspiels, das Release-Datum und erstes Gameplay veröffentlicht. Die Infos haben wir euch weiter unten verlinkt. Unter den Usern auf Reddit ist Nier: Automata im Zuge der Enthüllung der Wunschkandidat Nr. 1 für das Oktober-Lineup von PS Plus:

Worum geht's? In Nier: Automata dreht sich alles um die Invasion kriegerischer Wesen von einer anderen Welt. Mechanische Lebensformen werden für die Kriegsführung entwickelt, so dass die Menschen sich gezwungen sehen, auf den Mond auszuwandern. Als Spieler*in schlüpfen wir dabei in die Rolle der Androidin 2B, die in Begleitung des Androiden 9S im Kampf gegen die Maschinen die Erde zurückerobern will und das Geheimnis dieser Welt lüften soll. Gekämpft wird dabei in klassischer Third Person-Ansicht.

Weitere Wünsche der PS Plus-Community

Darüber hinaus fallen die Wünsche der Fans vielfältig aus, genannt werden unter anderem:

Dark Souls Remastered: Vor dem Release von Demon's Souls auf der PS5 wird spekuliert, dass Sony mit dem RPG-Meisterwerk ein wenig auf den Launch einstimmen will.

Crash Bandicoot-Trilogy: Noch in dieser Woche erscheint Crash 4 für PS4 und Xbox One. Die N.Sane Trilogy könnte ebenfalls Lust auf den neuen Ableger machen.

Watch Dogs 2: Kurz vor dem Release von Legion Ende Oktober wäre der perfekte Zeitpunkt, um uns ein wenig in Hacker-Stimmung zu bringen.

Wann werden die PS Plus-Spiele im Oktober angekündigt?

Voraussichtlich am kommenden Mittwoch, den 30. September um 17:30 Uhr. Zumindest, wenn wir davon ausgehen, dass sich Sony an den regulären Enthüllungs-Rhythmus hält. Weitere Infos zur Veröffentlichung der Spiele findet ihr hier:

Was für PS Plus-Mitglieder jetzt außerdem interessant sein könnte

Neben den Gratis-Spielen bietet Sony jeden Monat PS Plus Rewards an. Dabei handelt es sich um spezielle Rabatte und Boni zu ausgewählten Marken, mit denen Sony kooperiert. Allerdings wurden die PS Plus Rewards in der Vergangenheit wiederholt von Spieler*innen kritisiert, weil sie nur wenig mit Gaming zu tun haben. Im September erhaltet ihr insgesamt 6 Vergünstigungen.

Was sind eure Wünsche für das Oktober-Aufgebot von PS Plus?