Ein weiteres PS Plus-Spiel ist wohl bekannt - Dieser Ego-Shooter-Klassiker kommt laut Rating bald zu Premium

Es könnte ein weiteres mögliches Spiel für PS Plus Premium bekannt sein.

Seit Juni 2024 sind auch PS2-Klassiker im Katalog von PlayStation Plus-Premium verfügbar. Aktuell könnt ihr unter anderem Tomb Raider Legend und Sly Cooper and the Thievius Raccoonus zocken, wenn ihr die teuerste Abostufe von Sonys kostenpflichtigem Service abonniert habt.

Weiterer PS2-Klassiker für PS Plus Premium womöglich bekannt

Nun ist ein möglicher weiterer Titel bekannt: Dieser wurde von einem taiwanesischen Rating-Board für die PS4 und PS5 eingestuft. Wie Gematsu schreibt, handelt es sich hier sehr wahrscheinlich um die PS2-Version des Klassikers TimeSplitters, der zur PlayStation Plus Premium-Bibliothek dazustoßen könnte.

Im Rating ist kein Termin für den Release vermerkt. Somit ist nicht hundertprozentig klar, ob TimeSplitters zum Juli 2024-Lineup von PS Plus Premium dazustößt oder erst später veröffentlicht wird.

Da der Titel auf dem Rating-Board aber bereits jetzt eingestuft wurde, ist ein Juli 2024-Release wahrscheinlich. Bis zur offiziellen Bekanntgabe der PS Plus Extra-/Premium-Spiele des Juli-Aufgebots müssen wir uns noch drei Wochen gedulden.

An dieser Stelle müssen wir eure mögliche Vorfreude auf weitere PS2-Klassiker bei PS Plus allerdings ein wenig bremsen: Denn bislang machen die emulierten Titel einen technisch sehr schwachen Eindruck. Einen umfangreichen Artikel zur desaströsen Technik der PS2-Spiele bei PS Plus lest ihr in den kommenden Tagen auf GamePro.de.

TimeSplitters ist ein Ego-Shooter des britischen Entwicklerstudios Free Radical Design, der ursprünglich im Jahr 2000 für die PS2 veröffentlicht wurde.

PLUS 5:01 Hall of Fame der besten Spiele - TimeSplitters 2 - TimeSplitters 2

Wann werden die PS Plus-Spiele für Extra/Premium im Juli 2024 enthüllt?

Die Freischaltung der neuen PS Plus-Games für Extra/Premium erfolgt stets an jeden dritten Dienstag des Monats und die Enthüllung am Mittwoch in der Woche davor.

Somit ergibt sich diesmal der 10. Juli 2024 als Termin für die Ankündigung der Spiele, und der 16. Juli 2024 als Termin für die Freischaltung im PlayStation Store.

Bei PS Plus Extra/Premium für Juni 2024 findet ihr übrigens folgende Neuzugänge:

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Welche PS2-Spiele wünscht ihr euch außerdem für PS Plus Premium? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion!